Tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2026 c’è senza dubbio Elettra Lamborghini, che continua a regalare momenti esilaranti sia dentro che fuori dall’Ariston. Dopo essersi lamentata dei “festini bilaterali” che non le hanno permesso di dormire, la cantante si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni piccanti durante l’intervista a Rai Radio 2 avvenuta dopo la sua esibizione nella seconda serata della kermesse musicale. Ospite della trasmissione radiofonica condotta da Ema Stokholma e Gino Castaldo, Elettra Lamborghini ha rivelato che il marito, Afrojack, è a Sanremo ma che lei non ha voglia di “bombare. Sono troppo stanca, se mi spompa domani poi non canto più”.

“mio marito è qui ma non c’ho voglia di bombare, se mi spompa poi non canto più”, tutto questo con un microfono tra le t3tt3 ELETTRA STA DANDO SPIRAGLI DI LUCE #Sanremo2026 pic.twitter.com/hBcodZaeda — trashbiccis (@trashbiccis) February 25, 2026

L’interprete aveva già fatto parlare di sé per una serie di scambi piccanti sempre nella stessa trasmissione con Ema Stokholma. Guardando Can Yaman, infatti, aveva affermato: “Ma Can Yaman è un toro, è un armadio, ma quant’è grosso?” ha affermato Elettra Lamborghini che, poi, rivolgendosi ad Ema Stokholma ha affermato: “Cosa? Te lo ficchi?”. Pronta la reazione della conduttrice: “Nooo, ma stai scherzando?”. La cantante ha quindi replicato: “Ah non lo so, amo tu di solito sei una buongustaia. Ne parlavi come se fosse di casa”. Parlando delle soap turche, poi, l’interprete ha aggiunto: “A me il troppo bello non me gusta”. “A me Can Yaman mette un po’ di imbarazzo” le ha fatto eco Ema Stokholma con Elettra Lamborghini che a quel punto ha replicato: “Ma come c***o si chiama? Non si chiama Ken?”.