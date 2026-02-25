Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini: “Mio marito è qui ma non ho voglia di bombare altrimenti non canto più” | VIDEO

Immagine di copertina
Credit: AGF

Le rivelazioni piccanti della cantante a Rai Radio 2

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2026 c’è senza dubbio Elettra Lamborghini, che continua a regalare momenti esilaranti sia dentro che fuori dall’Ariston. Dopo essersi lamentata dei “festini bilaterali” che non le hanno permesso di dormire, la cantante si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni piccanti durante l’intervista a Rai Radio 2 avvenuta dopo la sua esibizione nella seconda serata della kermesse musicale. Ospite della trasmissione radiofonica condotta da Ema Stokholma e Gino Castaldo, Elettra Lamborghini ha rivelato che il marito, Afrojack, è a Sanremo ma che lei non ha voglia di “bombare. Sono troppo stanca, se mi spompa domani poi non canto più”.

L’interprete aveva già fatto parlare di sé per una serie di scambi piccanti sempre nella stessa trasmissione con Ema Stokholma. Guardando Can Yaman, infatti, aveva affermato: “Ma Can Yaman è un toro, è un armadio, ma quant’è grosso?” ha affermato Elettra Lamborghini che, poi, rivolgendosi ad Ema Stokholma ha affermato: “Cosa? Te lo ficchi?”. Pronta la reazione della conduttrice: “Nooo, ma stai scherzando?”. La cantante ha quindi replicato: “Ah non lo so, amo tu di solito sei una buongustaia. Ne parlavi come se fosse di casa”. Parlando delle soap turche, poi, l’interprete ha aggiunto: “A me il troppo bello non me gusta”. “A me Can Yaman mette un po’ di imbarazzo” le ha fatto eco Ema Stokholma con Elettra Lamborghini che a quel punto ha replicato: “Ma come c***o si chiama? Non si chiama Ken?”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Tony Pitony durante la quarta serata del Festival
TV / A che ora finisce la quarta serata del Festival di Sanremo 2026: l’orario su Rai 1
TV / Bianca Balti: come sta ora la co-conduttrice di Sanremo 2026 dopo la diagnosi di tumore ovarico
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Tony Pitony durante la quarta serata del Festival
TV / A che ora finisce la quarta serata del Festival di Sanremo 2026: l’orario su Rai 1
TV / Bianca Balti: come sta ora la co-conduttrice di Sanremo 2026 dopo la diagnosi di tumore ovarico
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
TV / Ligera County Fam, chi è la band insieme a J-Ax nella serata delle Cover di Sanremo 2026
TV / Sanremo 2026, duetti e cover della quarta serata del Festival: tutti gli ospiti e brani
TV / Sanremo 2026: anticipazioni, ospiti e cantanti della quarta serata del Festival
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
TV / Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti
TV / Sanremo 2026, il regolamento della quarta serata: chi vota oggi
Ricerca