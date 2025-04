Al Bano non parteciperà ai funerali di Papa Francesco: lo ha rivelato lui stesso in un’intervista al Corriere della Sera. L’interprete ricorda quando incontrò Bergoglio in occasione del concerto di Natale al quale dovette rinunciare per via di un problema fisico: “Mi chiamarono dal Vaticano dicendo che non sarebbe riuscito a riceverci. Non mi arresi e mi presentai alla gendarmeria, chiedendo udienza. Il Papa acconsentii”. Riguardo al colloquio, Al Bano ricorda: “Parlammo di tutto. In particolare di come era lui da piccolo. Diceva, sorridendo, che aveva imparato tutte le più brutte parole, ma che non le praticava. C’era la volontà di farti capire che il Papa c’è e ti ascolta. Francesco è stato un Papa vero, come Giovanni Paolo II”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano (@albano_official_)

Nonostante la grande fede e la stima e il rispetto nei confronti di Papa Francesco, il cantante non sarà in piazza San Pietro per le esequie. E spiega il perché: “Per rispetto verso il papa e la cerimonia. So che non potrei fare un passo senza che qualcuno mi chieda un autografo o un selfie. In un’occasione solenne come questa, mi dispiacerebbe molto. Quindi, preferisco evitare sia il funerale sia la visita nella Basilica di San Pietro”.