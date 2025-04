Jovanotti ci ripensa e decide di posticipare il concerto previsto per il 26 aprile, giorno in cui a Roma si terranno i funerali di Papa Francesco. Il cantante, protagonista di una serie di live al PalaEur, inizialmente aveva deciso di lasciare invariate le date del suo concerto, che prevedevano, per l’appunto, un’esibizione anche sabato 26 aprile. “Tutta la squadra di PalaJova è arrivata a Roma ieri mattina e come tutti abbiamo appreso in diretta la notizia della morte di Papa Francesco. Suoneremo a Roma a partire da stasera. Moltissimi hanno programmato da tempo di partecipare a questi concerti, in molti arrivando a Roma da lontano. Suoneremo e realizzeremo i concerti romani con tutto il nostro slancio e la nostra passione di sempre e più di sempre” aveva dichiarato Jovanotti.

Ora, però, è arrivato il dietrofront. È stato lo stesso artista, sui suoi canali social, a comunicare ai fan la decisione di posticipare il concerto di sabato 26 aprile al giorno successivo, ovvero domenica 27 aprile, come “segno di rispetto per le esequie di Papa Francesco”. La società organizzatrice, inoltre, ha fatto sapere in un comunicato: “L’evento costituisce il quarto appuntamento romano e sarà recuperato il giorno seguente. I biglietti acquistati per la data del 26 aprile restano validi per il concerto del 27 aprile. Chi non potesse partecipare potrà chiedere il rimborso dalle ore 10:00 di mercoledì 23 aprile fino alle ore 18:00 di giovedì 24 aprile facendone richiesta tramite i siti di Ticketone e Ticketmaster. Coloro che invece hanno acquistato i biglietti presso un punto vendita, dovranno recarsi presso lo stesso punto per richiederne il rimborso. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul tour, si invita a consultare il sito ufficiale di Trident Music”.

Gli altri concerti si svolgeranno regolarmente, così come avvenuto nella serata di martedì 22 aprile, prima data della serie di concerti che si terranno a Roma. Prima del live, il cantante ha omaggiato proprio Papa Francesco affermando dal palco: “Tutto nasce per fiorire. Gli abbiamo voluto un mondo di bene”. Una dedica emozionante, che è stata accompagnata da numerosi applausi dai fan e che ha anche messo a tacere le polemiche sulla decisione del cantante di andare avanti con i suoi live.