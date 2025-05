Guè Pequeno contro Elio: “Non capisce un ca**o. Ora fa una monnezza e non vende più” | VIDEO

Guè Pequeno attacca Elio, di Elio e le Storie Tese dopo le sue frasi sul rap e l’autotune a Sanremo. Ospite del podcast Bsmt, il rapper ha dichiarato: “Non riesco a capire i cantanti che hanno criticato l’autotune e il rap. Tra questi mi sembra ci fosse Elio, che poi ho visto che è giudice di un programma che è una monnezza. Hai visto che programma fa adesso? Deve stare zitto”. Il riferimento è alla trasmissione Like a star, condotta da Amadeus e in onda sul Nove, che vede tra i protagonisti proprio Elio.

Guè Pequeno, poi, commenta le dichiarazioni di Elio, il quale aveva detto che il rap non è vera musica: “Non esiste che artisti che sono stati importanti, che hanno venduto e che hanno avuto un pubblico, si permettano di criticare il nostro genere. Secondo me non si dice, quanto meno documentati. Siamo l’unico Paese in cui la gente non sa niente di rap/hip hop, e non solo del trap. L’unico Paese in cui musicisti e addetti ai lavori, che hanno 50 anni come loro, non sanno un ca*** di hip hop. Il problema è che i trapper vendono i dischi e loro non li vendono, siamo alle solite insomma”.