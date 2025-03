Elio stronca Olly: “Umiliante vincere Sanremo con l’autotune. La musica di oggi? Non esiste”

Stefano Belisari, in arte Elio della band Elio e le Storie Tese, spara a zero sulla musica del 2025. E boccia in particolare Olly, fresco vincitore del Festival di Sanremo: “La mia umiliazione massima è stata ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo cantata con l’autotune”, dice in un’intervista a Il Giorno, in vista dello spettacolo Quando un musicista ride, in scena il 6 e 7 marzo al Teatro Arcimboldi di Milano.

Il rock di oggi? “O si rifà al rock degli anni Settanta o è proprio quello”, osserva Elio. “La domanda che sorge spontanea è: cos’è stato inventato? Nulla. La musica di oggi non è peggiore di quella di prima, la musica di oggi non esiste”.

Parole dure anche nei confronti del genere rap, che ormai spopola anche in Italia: “Non per fare ancora il nonno – dice Elio – ma quella non è musica. Piuttosto un assemblaggio, nel 90% dei casi, di roba preesistente fatta da gente che non sa suonare”.

“Di recente – racconta – un produttore molto affermato alla domanda ‘Cosa suoni?’ mi ha risposto ‘Mi vergogno un po’ ad ammetterlo, ma non suono niente’. Questo è lo stato dell’arte”.

Elio – voce degli Elio e le Storie Tese, ma capace di suonare anche chitarra, flauto traverso e basso elettrico – critica in generale l’approccio alla musica delle nuove generazioni: “Mi sento un signore della terza età con la forza di spaccare che vorrebbe vedere dei ventenni spaccare invece di andare in giro a cantare con l’autotune”

Ma, precisa, “sia chiaro che non è tutto così: sul palco con me ci sono dei ventenni che suonano come dei draghi”.

LEGGI ANCHE: Fedez critica le dichiarazioni di Elodie su Giorgia al Festival di Sanremo 2025: “Polemica sterile” | VIDEO