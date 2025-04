Iva Zanicchi: “Sgridai Papa Francesco perché mi confuse con Mina, lui mi chiese scusa”

Ospite di Verissimo, Iva Zanicchi ha raccontato, tra le altre cose, il suo incontro con Papa Francesco, scomparso all’età di 88 anni nella mattinata di lunedì 21 aprile. La cantante ha rivelato: “Ho sgridato Papa Francesco. Eravamo al Concerto di Natale, ci hanno presentato e ci siamo incontrati. Lui si è seduto e noi dovevamo passare davanti a lui, inchinarci e andare via, senza dire nulla. Io però non potevo non dire nulla, quindi l’ho guardato e gli ho detto: ‘Santo Padre io sono Iva Zanicchi’. Lui una volta disse ‘Non sono mica una zingara come quella bellissima canzone cantata da Mina’. E io l’ho sgridato e gli ho detto ‘Santo Padre sono io la Zingara!’ E lui si è messo a ridere e mi ha chiesto scusa”.