Fedez preoccupa i fan, il rapper a Sarà Sanremo con l’aria distratta e assente: “Non sta bene” | VIDEO

Fedez preoccupa i fan, il rapper a Sarà Sanremo con l’aria distratta

Fedez preoccupa i fan: il rapper, infatti, è apparso a Sarà Sanremo, il programma in onda su Rai 1 nella serata di giovedì 19 dicembre nel corso del quale sono stati rivelati i titoli dei brani in gara alla kermesse musicale, non a suo agio e con l’aria spaesata.

Il cantante ha rivelato che il titolo del suo brano è Battito spiegando poi di che cosa parla la canzone: “È una moltitudine di cose, è una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione”.

Sui social, inoltre, non è sfuggito il fatto che il cantante è stato accompagnato nel backstage dal conduttore Carlo Conti, cosa che non è avvenuta con gli altri cantanti in gara.

“Spero di sbagliarmi, ma Fedez non sembra stare bene. Eviterei offese, insulti e le solite cose per prendere due like. È un ragazzo e l’unica cosa da augurargli è di ritrovare la serenità” è uno dei commenti che si leggono su X.

E ancora: “Vedere Fedez così mi ha messo molta tristezza. Io non ci trovo niente da ridere”. “Fedez unico artista ad esser passato da dietro senza incontrare fan e telecamere” ha sottolineato il giornalista Domenico Marocchi.

Il rapper, dal canto suo, non ha rilasciato dichiarazioni se non un post in cui ha ufficializzato per l’appunto il titolo della sua canzone.

“Solo io e la mia penna contro il resto del mondo. Battito. Sanremo 2025″ ha scritto nella didascalia della foto che lo ritrae sdraiato su un divano in mezzo a una tempesta.