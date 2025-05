Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 maggio 2025

Questa sera, giovedì 8 maggio 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera focus su uno dei momenti più attesi e simbolici per la Chiesa cattolica: il Conclave che porterà all’elezione del nuovo Pontefice. Con collegamenti in diretta dal Vaticano e da diverse città del mondo la trasmissione seguirà passo dopo passo l’evoluzione degli eventi che porteranno i 133 cardinali elettori, provenienti da 60 Paesi, a scegliere il successore di Papa Francesco. Non mancheranno, inoltre, commenti e documenti che permetteranno di analizzare questa fase storica da diverse angolature.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 8 maggio 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.