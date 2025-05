Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 8 maggio 2025

Questa sera, giovedì 8 maggio 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 8 maggio 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera parteciperanno alla puntata la giornalista di The Atlantic Anne Applebaum; il Vice Presidente Esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera; Pier Luigi Bersani; il rettore dell’Università per Stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari; Paolo Mieli; il vaticanista di Huffington Post e Limes Piero Schiavazzi; il Direttore del Secolo d’Italia Italo Bocchino. Nel corso della puntata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui il Conclave e il futuro della Chiesa, la guerra dei dazi, il ritorno degli autoritarismi e il dibattito sulla messa al bando di AFD con un reportage dalla Germania.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.