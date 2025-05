Che Dio ci aiuti 8: le anticipazioni (trama e cast) della decima puntata, 8 maggio

Questa sera, giovedì 8 maggio 2025, va in onda la decima puntata della serie Che Dio ci aiuti 8, la popolare fiction con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra. Ci sarà anche il gradito ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La nuova stagione si apre mettendo in scena un tema universale: abbiamo tutti bisogno di essere nella mente di qualcuno che si occupa di noi e ci aspetta a casa per condividere pensieri e preoccupazioni di una giornata; qualcuno che ci ama, sempre e comunque. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Nel diciannovesimo episodio, intitolato La seconda della lista, il medico che si prende cura di Cristina dice ad Azzurra che le condizioni della giovane sembrerebbero a rischio. La suora, allora, impone a Cristina di stare a riposo e chiede a Pietro di prendersi cura di lei. Cristina, ritrovatasi di nuovo vicina a Pietro, inizia a cambiare idea e non è più sicura di voler lasciare la Casa del Sorriso. Torna Suor Angela, che insieme ad Azzurra e Lorenzo, si occupano di un caso di prostituzione minorile che coinvolge alcune ragazze che versano in condizioni precarie. Azzurra si chiede se stia svolgendo il suo ruolo nel modo giusto. Corrado comunica una notizia sconvolgente a Melody. La sua vita potrebbe cambiare e non è detto che il loro rapporto riesca a superare questo scossone.

Nell’episodio finale di Che Dio ci aiuti 8, intitolato Nella mente e nel cuore, alla Casa del Sorriso si respira un’atmosfera ansiosa. Il Tribunale, infatti, sta per prendere un’importante decisione: confermare l’abilitazione della casa-famiglia o disporne la chiusura definitiva. E a peggiorare la situazione, ci sono i guai di Suor Angela. La religiosa, infatti, è stata beccata con della droga nella tonaca. Per Lorenzo e Azzurra è chiaro che qualcuno stia cercando di incastrarla. In un susseguirsi di colpi di scena, Cristina sarà costretta a correre in ospedale. In quella solitudine, tenterà di capire se tornare alla sua vecchia vita o fidarsi della sua nuova famiglia.

Che Dio ci aiuti 8: il cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 8, ma qual è il cast della fiction su Rai 1? La serie, da un’idea di Carlotta Ercolino, è scritta da Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino, Umberto Gnoli. Regia di Francesco Vicario. Nel cast troviamo: Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella, Margherita Mannino. Con la partecipazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e di Valeria Fabrizi.