Donne sull’orlo di una crisi di nervi: ospiti ed editorialisti del programma di Piero Chiambretti

Questa sera, giovedì 8 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la prima puntata della terza stagione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il programma di Piero Chiambretti. Un comedy show che esplorerà l’universo femminile, con uno sguardo sempre attento all’attualità, per momenti di riflessione e approfondimento, e anche con del “classico” intrattenimento, con tanta musica e comicità in perfetto stile Chiambretti.

Nel suo show il presentatore, come lo scorso anno, sarà affiancato da scrittrici, giornaliste, autrici. In collegamento, i principali corrispondenti Rai all’estero forniranno aggiornamenti e prospettive internazionali. Non mancheranno gli ospiti musicali e d’eccezione, collegamenti a sorpresa e i preziosi contributi degli archivi Rai.

La prima puntata si aprirà, infatti, con un collegamento da Piazza San Pietro con il sacerdote e giornalista don Filippo Di Giacomo per gli aggiornamenti sul Conclave. Ci saranno, quindi, i tre corrispondenti dei telegiornali Rai: Gennaro Sangiuliano da Parigi, Nicoletta Manzione da Londra e Claudio Pagliara da New York.

Torna anche il tavolo delle tre editorialiste, ma con una novità: oltre alle confermate Alba Parietti e Rosita Celentano, farà il proprio ingresso Anna Lou Castoldi che si occuperà di tematiche giovanili. Prende così il posto di Asia Argento con una nuova rubrica, “Doppia identità”: parlerà di cinema, attingendo alla sua lunga esperienza sul set e dietro la macchina da presa. Fra le novità di questa edizione anche l’ingresso nel cast di Francesca Pascale, che racconterà in ogni puntata alcuni episodi della sua vita, e l’attrice Clizia Fornasier con la rubrica “La bellezza ti fa mostro”.

Novità ci sono anche sulle poltrone, luogo deputato a libri e intellettuali: oltre al decano dei giornalisti Giorgio Dell’Arti, ci sarà Alessandro Ciacci, comico, scrittore e libraio, vincitore di “Lol talent” e concorrente di “Lol”, nei panni di un sociologo. Il pezzo forte saranno come sempre le interviste di Piero Chiambretti agli ospiti: nella prima puntata ci saranno Rosy Bindi e Albano, mentre sono confermati gli editorialisti Vittorio Feltri e Maurizio Mannoni, rispettivamente all’inizio e alla fine del programma.

In prima fila la scrittrice e stand up comedian Giada Biaggi parlerà di politica estera con il suo sguardo ironico e surreale, e il misterioso Auroro Borealo presenterà ogni settimana uno dei suoi “libri brutti”. Ci saranno inoltre le clip comiche di Ippolita Baldini nei panni di “Robi, la figlia della marchesa”, mentre Federica Ferrero, famosa per la sua “chat delle mamme”, analizzerà in questa puntata la “chat del condominio”. Torna anche il corpo di ballo delle “Women” guidato dal coreografo Momo Sacchetta.

Streaming e tv

Dove vedere Donne sull’orlo di una crisi di nervi in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 8 maggio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.