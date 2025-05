Vicino all’orizzonte: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 8 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Vicino all’orizzonte (Dem Horizont So Nah), film drammatico di Tim Trachten, arrivato nei cinema tedeschi il 10 ottobre 2019. Si basa sull’omonimo bestseller di Jessica Koch. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La diciottenne Jessica Koch si innamora perdutamente di Danny Taylor, kickboxer e modello di bell’aspetto e di successo. Tuttavia, dietro la sua facciata perfetta, c’è una persona profondamente traumatizzata. È stato infatti pesantemente picchiato e violentato dal padre all’età di 11 anni. Una delle conseguenze è stata che il padre l’ha infettato con l’HIV. Dal momento che è consapevole della sua impossibilità di avere una relazione normale, ferma i tentativi di Jessica di avvicinarsi a lui. Tuttavia la ragazza non si arrende e, successivamente, Danny si innamorerà di lei. All’inizio Jessica non sa nulla della malattia di Danny, ma nota che lui le sta nascondendo qualcosa perché si comporta in modo strano in alcune situazioni, come in un comune incidente in bicicletta. Quando viene a conoscenza della sua malattia, all’inizio è scioccata, ma rimane comunque con lui.

Vicino all’orizzonte: il cast

Abbiamo visto la trama di Vicino all’orizzonte, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jannik Schümann: Danny Taylor

Luna Wedler: Jessica Koch

Luise Befort: Tina

Victoria Mayer: Johanna Koch

Stephan Kampwirth: Rufus Koch

Denis Moschitto: Jörg

Frederick Lau: Dogan

Judith Paus: Yasemine

Kristin Hunold: Vanessa

Henry Horn: Jakob

Marta Martin: Jana

Lena Vogt: Karla

Emil Schwarz: Till

Jamie Bick: Wiebke

Axel Röhrle: dott. Breuer

Streaming e tv

Dove vedere Vicino all’orizzonte in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 8 maggio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.