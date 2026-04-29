A che ora inizia Battiti Live Spring 2026: l’orario dello show su Canale 5

Battiti Live Spring 2026 è lo show in edizione primaverile condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker e Alvin dal 29 aprile in prima serata per tre puntate. Ma a che ora inizia Battiti Live Spring 2026? Appuntamento in prima visione dal 29 aprile per tre serate alle ore 21.30 circa, subito dopo La ruota della fortuna. Nel cast ben 52 artisti tra i più affermati del momento, molti dei quali reduci dall’ultimo Sanremo. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. L’orario d’inizio è dunque previsto per le 21.30-21.40 circa, subito dopo La Ruota di Gerry Scotti. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 29 aprile

Seconda puntata: 6 maggio

Terza puntata: 13 maggio

Streaming e tv

Dove vedere Battiti Live Spring 2026? Appuntamento in prima serata su Canale 5 per tre serate a partire dal 29 aprile 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.