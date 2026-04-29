Battiti Live Spring 2026: cast, cantanti, canzoni, conduttori, Michelle Hunziker, Alvin, location, quante puntate, orario, a che ora, streaming, Canale 5

Battiti Live Spring è la nuova edizione dello show musicale di Canale 5, in onda durante il periodo primaverile. Appuntamento dal 29 aprile 2026 in prima visione con la conduzione di Michelle Hunziker e Alvin. In tutto sono previste tre puntate. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Ma vediamo insieme chi sono i cantanti e il cast completo.

Cast, cantanti, conduttori, artisti

Sono in tutto 52 gli artisti nel cast di Battiti Live Spring 2026. Sul palco dello show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e Alvin in prima serata dal 29 aprile 2026 alcuni tra i cantanti più in voga del momento, che dominano le classifiche. Dei 30 Big in gara all’ultimo Festival di Sanremo, ben 25 fanno parte del cast di Battiti Live Spring 2026. Tra questi anche il vincitore Sal Da Vinci e il secondo classificato Sayf. Ci sarà anche il vincitore delle Nuove Proposte Nicolò Filippucci. Osservando il resto dei cantanti in scaletta, spiccano diverse collaborazioni. Oltre a LDA & AKA 7even, si esibiranno insieme anche Emma con Rkomi, e Fred De Palma con Emis Killa. Ma vediamo tutti i nomi annunciati di Battiti Spring 2026. Sul palco di Ferrara sono attesi:

AKA 7even

Alfa

Annalisa

Baby K

Bianca Atzei

Bresh

Cioffi

Clara

Dargen D’Amico

Ditonellapiaga

Eddie Brock

Elettra Lamborghini

Emma

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Fabio Rovazzi

Fedez

Francesco Renga

Fred De Palma

Gemelli Diversi

Geolier

J-Ax

LDA

Levante

Luchè

Malika Ayane

Mara Sattei

Marco Masini

Meek

Michele Bravi

Mr. Rain

Nayt

Nicolò Filippucci

Noemi

Petit

Raf

Rkomi

Rocco Hunt

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Sarah Toscano

Serena Brancale

The Kolors

Tommaso Paradiso

Tredici Pietro

Tropico

Welo

Battiti Live Spring 2026: location

Ma qual è la location di Battiti Live Spring 2026? Si tratta di tre serate registrate a fine marzo nella cornice di Piazza Trento e Trieste a Ferrara, condotte dalla collaudata coppia formata da Michelle Hunziker e Alvin. La prima edizione primaverile del format musicale andrà in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 29 aprile.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Battiti Live Spring 2026? In tutto tre serate, in onda su Canale 5 da mercoledì 29 aprile in prima serata. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 29 aprile

Seconda puntata: 6 maggio

Terza puntata: 13 maggio

Streaming e tv

Dove vedere Battiti Live Spring 2026? Appuntamento in prima serata su Canale 5 per tre serate a partire dal 29 aprile 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.