Battiti Live Spring 2026: lo show musicale con Michelle Hunziker su Canale 5
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Battiti Live Spring è la nuova edizione dello show musicale di Canale 5, in onda durante il periodo primaverile. Appuntamento dal 29 aprile 2026 in prima visione con la conduzione di Michelle Hunziker e Alvin. In tutto sono previste tre puntate. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Ma vediamo insieme chi sono i cantanti e il cast completo.
Cast, cantanti, conduttori, artisti
Sono in tutto 52 gli artisti nel cast di Battiti Live Spring 2026. Sul palco dello show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e Alvin in prima serata dal 29 aprile 2026 alcuni tra i cantanti più in voga del momento, che dominano le classifiche. Dei 30 Big in gara all’ultimo Festival di Sanremo, ben 25 fanno parte del cast di Battiti Live Spring 2026. Tra questi anche il vincitore Sal Da Vinci e il secondo classificato Sayf. Ci sarà anche il vincitore delle Nuove Proposte Nicolò Filippucci. Osservando il resto dei cantanti in scaletta, spiccano diverse collaborazioni. Oltre a LDA & AKA 7even, si esibiranno insieme anche Emma con Rkomi, e Fred De Palma con Emis Killa. Ma vediamo tutti i nomi annunciati di Battiti Spring 2026. Sul palco di Ferrara sono attesi:
- AKA 7even
- Alfa
- Annalisa
- Baby K
- Bianca Atzei
- Bresh
- Cioffi
- Clara
- Dargen D’Amico
- Ditonellapiaga
- Eddie Brock
- Elettra Lamborghini
- Emma
- Enrico Nigiotti
- Ermal Meta
- Fabio Rovazzi
- Fedez
- Francesco Renga
- Fred De Palma
- Gemelli Diversi
- Geolier
- J-Ax
- LDA
- Levante
- Luchè
- Malika Ayane
- Mara Sattei
- Marco Masini
- Meek
- Michele Bravi
- Mr. Rain
- Nayt
- Nicolò Filippucci
- Noemi
- Petit
- Raf
- Rkomi
- Rocco Hunt
- Sal Da Vinci
- Samurai Jay
- Sarah Toscano
- Serena Brancale
- The Kolors
- Tommaso Paradiso
- Tredici Pietro
- Tropico
- Welo
Battiti Live Spring 2026: location
Ma qual è la location di Battiti Live Spring 2026? Si tratta di tre serate registrate a fine marzo nella cornice di Piazza Trento e Trieste a Ferrara, condotte dalla collaudata coppia formata da Michelle Hunziker e Alvin. La prima edizione primaverile del format musicale andrà in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 29 aprile.
Quante puntate
Quante puntate sono previste per Battiti Live Spring 2026? In tutto tre serate, in onda su Canale 5 da mercoledì 29 aprile in prima serata. Ecco la programmazione completa.
- Prima puntata: 29 aprile
- Seconda puntata: 6 maggio
- Terza puntata: 13 maggio
Streaming e tv
Dove vedere Battiti Live Spring 2026? Appuntamento in prima serata su Canale 5 per tre serate a partire dal 29 aprile 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.