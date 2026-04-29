Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:05
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Battiti Live Spring 2026: lo show musicale con Michelle Hunziker su Canale 5

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Battiti Live Spring 2026: cast, cantanti, canzoni, conduttori, Michelle Hunziker, Alvin, location, quante puntate, orario, a che ora, streaming, Canale 5

Battiti Live Spring è la nuova edizione dello show musicale di Canale 5, in onda durante il periodo primaverile. Appuntamento dal 29 aprile 2026 in prima visione con la conduzione di Michelle Hunziker e Alvin. In tutto sono previste tre puntate. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Ma vediamo insieme chi sono i cantanti e il cast completo.

Cast, cantanti, conduttori, artisti

Sono in tutto 52 gli artisti nel cast di Battiti Live Spring 2026. Sul palco dello show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e Alvin in prima serata dal 29 aprile 2026 alcuni tra i cantanti più in voga del momento, che dominano le classifiche. Dei 30 Big in gara all’ultimo Festival di Sanremo, ben 25 fanno parte del cast di Battiti Live Spring 2026. Tra questi anche il vincitore Sal Da Vinci e il secondo classificato Sayf. Ci sarà anche il vincitore delle Nuove Proposte Nicolò Filippucci. Osservando il resto dei cantanti in scaletta, spiccano diverse collaborazioni. Oltre a LDA & AKA 7even, si esibiranno insieme anche Emma con Rkomi, e Fred De Palma con Emis Killa. Ma vediamo tutti i nomi annunciati di Battiti Spring 2026. Sul palco di Ferrara sono attesi:

  • AKA 7even
  • Alfa
  • Annalisa
  • Baby K
  • Bianca Atzei
  • Bresh
  • Cioffi
  • Clara
  • Dargen D’Amico
  • Ditonellapiaga
  • Eddie Brock
  • Elettra Lamborghini
  • Emma
  • Enrico Nigiotti
  • Ermal Meta
  • Fabio Rovazzi
  • Fedez
  • Francesco Renga
  • Fred De Palma
  • Gemelli Diversi
  • Geolier
  • J-Ax
  • LDA
  • Levante
  • Luchè
  • Malika Ayane
  • Mara Sattei
  • Marco Masini
  • Meek
  • Michele Bravi
  • Mr. Rain
  • Nayt
  • Nicolò Filippucci
  • Noemi
  • Petit
  • Raf
  • Rkomi
  • Rocco Hunt
  • Sal Da Vinci
  • Samurai Jay
  • Sarah Toscano
  • Serena Brancale
  • The Kolors
  • Tommaso Paradiso
  • Tredici Pietro
  • Tropico
  • Welo

Battiti Live Spring 2026: location

Ma qual è la location di Battiti Live Spring 2026? Si tratta di tre serate registrate a fine marzo nella cornice di Piazza Trento e Trieste a Ferrara, condotte dalla collaudata coppia formata da Michelle Hunziker e Alvin. La prima edizione primaverile del format musicale andrà in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 29 aprile.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Battiti Live Spring 2026? In tutto tre serate, in onda su Canale 5 da mercoledì 29 aprile in prima serata. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 29 aprile
  • Seconda puntata: 6 maggio
  • Terza puntata: 13 maggio

Streaming e tv

Dove vedere Battiti Live Spring 2026? Appuntamento in prima serata su Canale 5 per tre serate a partire dal 29 aprile 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Battiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della prima puntata
TV / Operazione Kandahar: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Battiti Live Spring 2026 streaming diretta tv: dove vedere la prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Battiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della prima puntata
TV / Operazione Kandahar: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Battiti Live Spring 2026 streaming diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 29 aprile 2026 su Rai 3
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Mare fuori 6: tutto quello che c’è da sapere sulla sesta stagione
TV / Battiti Live Spring 2026: la location dello show musicale di Canale 5
TV / A che ora inizia Battiti Live Spring 2026: l’orario dello show su Canale 5
TV / Battiti Live Spring 2026: quante puntate, durata, quando finisce
Ricerca