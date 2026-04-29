Battiti Live Spring 2026 streaming diretta tv: dove vedere la prima puntata

Dove vedere Battiti Live Spring 2026 in diretta tv e streaming? Lo show in edizione primaverile condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker e Alvin va in onda dal 29 aprile in prima serata per tre puntate. Nel cast ben 52 artisti tra i più affermati del momento, molti dei quali reduci dall’ultimo Sanremo. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento con la prima puntata questa sera, 29 aprile 2026, alle ore 21.30 su Canale 5.

Battiti Live Spring 2026 streaming live

Se non siete a casa, potete recuperare i concerti in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Battiti Live Spring 2026? In tutto tre serate, in onda su Canale 5 da mercoledì 29 aprile in prima serata. Ecco la programmazione completa.