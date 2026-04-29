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Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Mare fuori 6, la sesta stagione della serie televisiva composta da dodici episodi (divisi in sei puntate) diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La legge del più forte: l’episodio inizia con Tommaso che cammina nel cortile dell’IPM e vede Rosa in ginocchio davanti a un Tommaso in fin di vita sdraiato per terra, sta chiaramente rivivendo la scena della sparatoria al luna park, infatti è tutto un sogno, lui è in bilico tra la vita e la morte, ricoverato in ospedale. Tiziana rinfaccia a Rosa che quando le loro famiglie si incontrano è sempre la propria a rimetterci (chiaro riferimento alla morte di Eugenio). Simone si presenta a Carmela, le chiede di entrare nel loro clan, lei a quel punto lo porta al mercato del pesce, lì c’è una pescheria “Addù Stefania” dove lavora la sua amica Sharon (Concetta) la quale usa l’attività per coprire una rete di spaccio, insieme alle sorelle minori Marika e Annarella. Non appena Simone e Annarella si guardano per la prima volta, tra i due emerge una certa attrazione reciproca.

Una colpa da espiare: Marika, Annarella e Sharon vengono portate all’IPM, quest’ultima è amica di Carmela da quando andavano a scuola insieme, e si scopre che era stata proprio Carmela a offrirle la propria collaborazione affinché la pescheria di famiglia venisse usata per gestire la piazza di spaccio, Sharon accettò vedendola come un’opportunità per non doversi più accontentare di un lavoro umile e di poche prospettive essendo troppo avida e ambiziosa. Tiziana spiega al figlio che per aver salvato Rosa gli verranno concessi gli arresti domiciliari, ma Tommaso desidera tornare all’IPM e scontare lì tutta la sua pena, desiderando stare accanto a Rosa e proteggerla temendo che la persona che aveva provato a ucciderla, possa rifarlo nuovamente. Anche se Tommaso ha salvato la vita a Rosa non sente di essersi totalmente riscattato.

Mare fuori 6: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Mare fuori 6, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Alfonso Capuozzo: Simone
  • Manuele Velo: Tommaso
  • Francesco Panarella: Luigi Di Meo detto Cucciolo
  • Giuseppe Pirozzi: Raffaele Di Meo detto Micciarella
  • Artem: Pino ‘o pazzo
  • Salahudin Tidjani Imrana: Diego detto Dobermann
  • Francesco Luciani: Samuele
  • Francesco Di Tullio: Federico
  • Maria Esposito: Rosa Ricci
  • Yeva Sai: Alina
  • Giovanna Sannino: Carmela
  • Rebecca Mogavero: Marta
  • Elisa Tonelli: Sonia
  • George Li: Lorenza
  • Joyce Huang: Mei Ling
  • Cartisia Somma: Sharon
  • Carlotta Pinto: Marika
  • Greta De Rosa: Annarella
  • Virginia Bocelli: Stella
  • Carmine Recano: Massimo Esposito
  • Lucrezia Guidone: Sofia Durante
  • Vincenzo Ferrera: Beppe
  • Antonio De Matteo: Lino
  • Romano Reggiani: Stefano Stazi
  • Francesca Agostini: Claudia
  • Antonia Truppo: Maria Ricci
  • Tea Falco: Loredana
  • Agostino Chiummariello: Gennaro
  • Carmen Pommella: Nunzia
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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