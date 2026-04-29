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Battiti Live Spring 2026: la location dello show musicale di Canale 5

Immagine di copertina
AGF
di Redazione TPI

Battiti Live Spring 2026: la location dello show musicale di Canale 5, palco, dove si trova

Qual è la location di Battiti Live Spring 2026? Lo show musicale va in onda su Canale 5 dal 29 aprile 2026 con Michelle Hunziker e Alvin in prima visione alle ore 21.30. In tutto sono previste tre prime serate. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Sul palco alcuni tra i cantanti più in voga del momento, che dominano le classifiche. Dei 30 Big in gara all’ultimo Festival di Sanremo, ben 25 fanno parte del cast di Battiti Live Spring 2026. Tra questi anche il vincitore Sal Da Vinci e il secondo classificato Sayf. Ci sarà anche il vincitore delle Nuove Proposte Nicolò Filippucci. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 29 aprile
  • Seconda puntata: 6 maggio
  • Terza puntata: 13 maggio

Streaming e tv

Dove vedere Battiti Live Spring 2026? Appuntamento in prima serata su Canale 5 per tre serate a partire dal 29 aprile 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Redazione TPI
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