Battiti Live Spring 2026: quante puntate, durata, quando finisce lo show su Canale 5

Quante puntate sono previste per Battiti Live Spring 2026? Appuntamento in prima visione su Canale 5 dal 29 aprile 2026 alle ore 21.30 con la conduzione di Michelle Hunziker ed Alvin. In tutto sono previste tre puntate. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 29 aprile

Seconda puntata: 6 maggio

Terza puntata: 13 maggio

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Battiti Live Spring 2026? Appuntamento in prima visione dal 29 aprile 2026 alle ore 21.30 con la conduzione di Alvin e Michelle Hunziker. Lo show ha una durata di circa due ore e mezzo, pubblicità incluse. Sono in tutto 52 gli artisti nel cast di Battiti Live Spring 2026. Sul palco dello show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e Alvin in prima serata dal 29 aprile 2026 alcuni tra i cantanti più in voga del momento, che dominano le classifiche. Dei 30 Big in gara all’ultimo Festival di Sanremo, ben 25 fanno parte del cast di Battiti Live Spring 2026. Tra questi anche il vincitore Sal Da Vinci e il secondo classificato Sayf. Ci sarà anche il vincitore delle Nuove Proposte Nicolò Filippucci.

Streaming e tv

Dove vedere Battiti Live Spring 2026? Appuntamento in prima serata su Canale 5 per tre serate a partire dal 29 aprile 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.