Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:05
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 29 aprile 2026

Questa sera, mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della serata spazio all’attualità politica: mentre il Governo è alle prese con diversi nodi da sciogliere, non si placano le polemiche sugli scontri durante i cortei del 25 aprile. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Tra gli ospiti: Francesco Rutelli, Lucia Annunziata, Gennaro Sangiuliano, Angelo Bonelli, Augusta Montaruli e Alessandro Sallusti.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Battiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della prima puntata
TV / Operazione Kandahar: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Battiti Live Spring 2026 streaming diretta tv: dove vedere la prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Battiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della prima puntata
TV / Operazione Kandahar: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Battiti Live Spring 2026 streaming diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 29 aprile 2026 su Rai 3
TV / Mare fuori 6: tutto quello che c’è da sapere sulla sesta stagione
TV / Battiti Live Spring 2026: la location dello show musicale di Canale 5
TV / A che ora inizia Battiti Live Spring 2026: l’orario dello show su Canale 5
TV / Battiti Live Spring 2026: quante puntate, durata, quando finisce
TV / Battiti Live Spring 2026: lo show musicale con Michelle Hunziker su Canale 5
Ricerca