Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 29 aprile 2026

Questa sera, mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della serata spazio all’attualità politica: mentre il Governo è alle prese con diversi nodi da sciogliere, non si placano le polemiche sugli scontri durante i cortei del 25 aprile. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Tra gli ospiti: Francesco Rutelli, Lucia Annunziata, Gennaro Sangiuliano, Angelo Bonelli, Augusta Montaruli e Alessandro Sallusti.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.