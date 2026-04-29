Operazione Kandahar: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Operazione Kandahar, film del 2023 diretto da Ric Roman Waugh con Gerard Butler. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tom Harris è un agente sotto copertura freelance che lavora per la CIA per inserire malware in una struttura di ricerca nucleare iraniana. La copertura di Tom è un tecnico sul campo per un appaltatore svizzero di comunicazioni. La missione riesce e il trojan provoca l’autodistruzione della struttura, impedendo agli iraniani di acquisire altre bombe nucleari. Tom lascia l’Iran in rotta verso Londra via Dubai. Mentre è a Dubai, vedendo che il suo volo per Londra è in ritardo, fa visita al suo agente della CIA, Roman Chalmers, un convertito musulmano che vive sotto la pretesa esteriore di una persona mondana di Dubai, uno stile di vita che segretamente disprezza. Roman afferma di aver ritardato il volo per forzare questo incontro; Tom accetta il suo lucroso contratto della CIA per un lavoro a Herat, in Afghanistan, perché pagherà abbastanza da coprire le spese universitarie di medicina di sua figlia. Dopo il suo arrivo a Herat, a causa di una fuga di notizie dai servizi segreti, però Tom è identificato come l’agente responsabile della distruzione dell’impianto nucleare…

Operazione Kandahar: il cast

Abbiamo visto la trama di Operazione Kandahar, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gerard Butler: Tom Harris

Ali Fazal: Kahil Nasir

Navid Negahban: Mohammad ‘Mo’ Doud

Travis Fimmel: Roman Chalmers

Bahador Foladi: Farzad Asadi

Nina Toussaint-White: Luna Cujai

Vassilis Koukalani: Bashar

Rebecca Calder: Corinne Harris

Mark Arnold: Mark Lowe

Tom Rhys Harries: Oliver Altman

Corey Johnson: Chris Hoyt

Ravi Aujla: Siraj Agha

Ray Haratian: Ismail Rabbani

Olivia-Mai Barrett: Ida Harris

Faizan Munawar Varya: Ahmed Nasiri

Elnaaz Norouzi: Shina Asadi

Streaming e tv

Dove vedere Operazione Kandahar in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 29 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.