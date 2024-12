L’indiscrezione sugli “alti e bassi” di Fedez prima di Sarà Sanremo: “Ha litigato con la sua assistente”

L’indiscrezione su Fedez: “Ha litigato con la sua assistente”

All’origine dello spaesamento di Fedez a Sarà Sanremo ci sarebbe una lite che il rapper avrebbe avuto con la sua storica assistente Eleonora Sesana: a lanciare l’indiscrezione è il giornalista Gabriele Parpiglia.

Il rapper, infatti, era apparso non a suo agio facendo preoccupare i suoi fan. Successivamente lo stesso cantante in una diretta Instagram aveva tranquillizzato i follower dichiarando: “Sto bene ragazzi, non ho emorragie interne da un bel po’ e sto festeggiando il mio quinto mese senza emorragie. Sì ho letto tutto. Una spiegazione? Ero tranquillo e rilassato. Infatti non è successo niente. Non so bene perché tutti hanno interpretato quella cosa come se fossi triste. O meglio, avevo avuto delle cose mie relazionali private, fuori dalla musica, ero un po’ giù, ma ero tranquillo. Non so perché sembrasse così”.

“Cosa mi aspetto da Sanremo? Vorrei cantare bene, la canzone è bella, ma è difficile da cantare. Sto bene ragazzi, la mia vita ultimamente è fatta da alti e bassi, ma bisogna andare avanti. E non ero sotto psicofarmaci. Non prendo benzodiazepine, ho smesso con gli psicofarmaci e con le cose che mi avvelenavano, parlo per me. Con gli psicofarmaci ho chiuso, non mi hanno dato nulla di buono e ho chiuso con quelli” aveva aggiunto Fedez.

Secondo Gabriele Parpiglia, però, qualcosa in realtà prima della trasmissione condotta da Carlo Conti sarebbe accaduta eccome. Sul suo profilo Instagram, infatti, il giornalista ha scritto: “È necessario soffermarsi su una frase: ‘Ho avuto cose mie relazionali’, perché sono state proprio queste cose relazionali che hanno scatenato ancora una volta il caos nella vita di Federico. Questa notizia, per noi addetti ai lavori, è quasi di dominio pubblico… Insomma, la conosciamo tutti, ma nessuno ha il coraggio di scriverla, quasi fosse un segreto della Procura. E non ne capisco il motivo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia)

E ancora: “Mi attengo ai fatti: con quella frase Fedez svelava un qualcosa di grave successo con la sua storica assistente Eleonora. I due hanno avuto un brusco litigio prima e dopo la presentazione sul palco di Fedez con Conti. Un litigio finito malissimo perché all’andata verso Sanremo Fedez ha lasciato Eleonora in autogrill, da sola, ed è andato via. Tutto questo dopo un lungo litigio furioso”.

Il giornalista, quindi, ha concluso: “Ci limitiamo a dare la notizia senza giudizi, senza aggiungere alcun commento. C’è da dire che la ragazza più volte si è allontanata dal rapper, ma lui poi ha chiesto scusa e lei è tornata per l’ennesima volta a lavorare per lui. Questa volta come andrà a finire? E quale sarà stato il motivo per una reazione così brusca e brutta, in un periodo in cui si parla di sicurezza e protezione per le donne? Sappiamo che questa notizia non può esser smentita e sappiamo che le polemiche le ‘leggiamo’ già dietro l’angolo”.