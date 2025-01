Fabrizio Corona: “Fedez ha tradito Chiara Ferragni con un’altra donna e e glielo ha confessato per sbaglio”

Fabrizio Corona: “Fedez ha tradito Chiara Ferragni con un’altra donna”

Fabrizio Corona torna a parlare di Fedez e Chiara Ferragni rivelando un retroscena sul matrimonio tra i due e anche il nome della donna della quale, secondo l’ex paparazzo, il rapper sarebbe innamorato.

Secondo Corona, infatti, nel cuore del cantante “c’è sempre stata un’altra donna e per lei è stato male”. La ragazza in questione sarebbe Angelica Montini, che avrebbe fatto parte della vita di Fedez anche “durante il matrimonio con Chiara Ferragni”.

Fedez, sempre secondo quanto racconta l’ex paparazzo, avrebbe rivelato per sbaglio a Chiara Ferragni il tradimento: “Lui pensava di parlare con me, ma stava parlando con Chiara. A un certo punto si è reso conto che Ferragni aveva riagganciato e si è trovato un messaggio con scritto “sei un str***o”.

Fabrizio Corona rivela anche un retroscena che definisce “scioccante”. L’ex paparazzo rivela che il cantante, prima di sposarsi con Chiara Ferragni, avrebbe chiamato Angelica Montini per rivelarle il suo amore. Una versione che sarebbe stata confermata sia dall’assistente di Fedez che dalla diretta interessata.

Su Angelica Montini, Corona afferma: “È una figlia di papà con i genitori ricchi che frequenta la Milano bene, lei non voleva farsi vedere con Fedez perché non lo ritiene all’altezza”.

Secondo l’ex paparazzo i due si sarebbero conosciuti nel 2018, un anno prima del matrimonio dei Ferragnez: “Lei aveva una storia, ma dopo essersi lasciata si mette con Fedez”.

“Sono una delle poche che gli ha voluto bene veramente” si sente in un audio che Corona attribuisce proprio alla ragazza. Secondo Fabrizio Corona, inoltre, Fedez sarebbe stato male per lei il giorno in cui si è mostrato confuso alla presentazione dei brani di Sanremo 2025.