Marina Di Guardo: “Essere la mamma di Chiara Ferragni mi ha dato visibilità, ma può minare la mia credibilità di scrittrice”
In occasione del suo ultimo libro, la scrittrice ha parlato del rapporto con le sue figlie
In occasione dell’uscita del suo nuovo libro dal titolo Braccata, la scrittrice Marina Di Guardo parla del rapporto con le sue figlie Chiara, Francesca e Valentina Ferragni. Intervistata da Il Giorno, l’autrice rivela che le figlie l’hanno “sempre incoraggiata, con loro ho un legame fortissimo”. Sull’influencer afferma: “La fama di Chiara mi ha dato visibilità, ma può minare la mia credibilità. Alcuni pensano: ‘La mamma della Ferragni scrive libri, chissà chi glieli scrive’. I miei romanzi sono la mia voce, non un modo per sfruttare la popolarità”.
Oggi Marina Di Guardo è una nonna innamorata: “I miei nipotini sono la mia gioia”. La scrittrice rivela di aver avuto un’infanzia difficile, segnata da un rapporto difficile con il padre: “Ho trasformato gli ostacoli in carburante creativo”. L’autrice, poi, rivela di scrivere ogni giorno: “La mattina, dopo la colazione, entro nel mio spazio sacro. Seguo una traccia, ma ogni volta è come iniziare da zero. Vivo le atmosfere dei miei romanzi, ascolto i personaggi”. Per Marina Di Guardo la scrittura nasce da un contatto con la realtà: “Uno scrittore deve vivere, osservare, lasciarsi attraversare dal mondo. La mia scrittura è un pot-pourri di esperienze, emozioni, immagini e anche dei sogni – e degli incubi – che mi accompagnano “.