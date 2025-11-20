Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

Marina Di Guardo: “Essere la mamma di Chiara Ferragni mi ha dato visibilità, ma può minare la mia credibilità di scrittrice”

Immagine di copertina

In occasione del suo ultimo libro, la scrittrice ha parlato del rapporto con le sue figlie

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

In occasione dell’uscita del suo nuovo libro dal titolo Braccata, la scrittrice Marina Di Guardo parla del rapporto con le sue figlie Chiara, Francesca e Valentina Ferragni. Intervistata da Il Giorno, l’autrice rivela che le figlie l’hanno “sempre incoraggiata, con loro ho un legame fortissimo”. Sull’influencer afferma: “La fama di Chiara mi ha dato visibilità, ma può minare la mia credibilità. Alcuni pensano: ‘La mamma della Ferragni scrive libri, chissà chi glieli scrive’. I miei romanzi sono la mia voce, non un modo per sfruttare la popolarità”.

Oggi Marina Di Guardo è una nonna innamorata: “I miei nipotini sono la mia gioia”. La scrittrice rivela di aver avuto un’infanzia difficile, segnata da un rapporto difficile con il padre: “Ho trasformato gli ostacoli in carburante creativo”. L’autrice, poi, rivela di scrivere ogni giorno: “La mattina, dopo la colazione, entro nel mio spazio sacro. Seguo una traccia, ma ogni volta è come iniziare da zero. Vivo le atmosfere dei miei romanzi, ascolto i personaggi”. Per Marina Di Guardo la scrittura nasce da un contatto con la realtà: “Uno scrittore deve vivere, osservare, lasciarsi attraversare dal mondo. La mia scrittura è un pot-pourri di esperienze, emozioni, immagini e anche dei sogni – e degli incubi – che mi accompagnano “.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Alessia Marcuzzi: "Non siamo fatti per essere fedeli"
Gossip / Francesco Totti e Noemi Bocchi cambiano casa: lite per l'affitto e accuse di danni
Gossip / Beatrice Arnera rompe il silenzio e replica all'ex Andrea Pisani
Ti potrebbe interessare
Gossip / Alessia Marcuzzi: "Non siamo fatti per essere fedeli"
Gossip / Francesco Totti e Noemi Bocchi cambiano casa: lite per l'affitto e accuse di danni
Gossip / Beatrice Arnera rompe il silenzio e replica all'ex Andrea Pisani
Gossip / Diletta Leotta: "Una volta allo stadio mi hanno urlato ‘tira fuori le te**e’"
Gossip / Andrea Pisani parla per la prima volta della rottura con Beatrice Arnera
Gossip / Alice Campello sulla crisi con Alvaro Morata: “Eravamo sotto l’effetto di farmaci, non siamo riusciti a gestirla”
Gossip / Valentina Ferragni: "Sono diversa da Chiara"
Gossip / Martina Maggiore torna a parlare dell'ex Cesare Cremonini: "I tradimenti ci sono stati"
Gossip / Chiara Ferragni in tribunale per l’udienza sul Pandoro-gate: “È una fase difficile della mia vita”
Gossip / Achille Costacurta: "Quando ho chiesto l'eutanasia ho visto papà piangere per la prima volta"
Ricerca