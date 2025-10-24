Chiara Ferragni si racconta a Cosmopolitan Spagna tra passato, presente e futuro. L’influencer ha ripercorso le tappe del suo successo: “Diventare blogger e poi imprenditrice è stato un percorso che si è sviluppato nel corso di diversi anni. Quello che ho fatto è stato cercare di cogliere le opportunità e non accontentarmi. Credo che si debba essere felici di ciò che si ha, ma per cercare di più bisogna avere fame di vita: di nuove strategie, opportunità, lavoro… Ed è questo che sono. Mi piace sempre imparare. Credo sia per questo che ha funzionato così bene per me”. Nonostante le recenti problematiche, smettere per lei non è mai stata un’opzione: “Non ho mai pensato di smettere, ma quando ho bisogno di una pausa, la prendo e basta”.

L’imprenditrice digitale, quindi, parla degli haters: “Ho avuto degli haters fin da quando ero adolescente. Prima o poi si sviluppa una corazza, ma ci sono giorni in cui ci si sente deboli, si legge un messaggio cattivo e questo rimane impresso nella mente per il resto della giornata. Ma fa parte del gioco: se vuoi essere sui social media e vuoi che quello sia il tuo lavoro, devi accettarlo. Le persone dovrebbero capire che se devono dire qualcosa di male, dovrebbero farlo educatamente. Se avessi dato ascolto agli haters, non avrei mai creato The Blonde Salad o non sarei mai diventata un’imprenditrice per paura di quello che avrebbe detto la gente. Quindi dico sempre: se qualcosa ti entusiasma, fallo. La gente parlerà sempre”.

Chiara Ferragni, poi, non nasconde che il 2024, contraddistinto dal divorzio con Fedez e lo scandalo Pandoro, è stato per lei l’anno più duro: “È stato molto difficile per me perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose. Tuttavia, mi ha insegnato molto, come godersi le onde della vita. Non ci sarà sempre un anno in cui tutto sarà felice e tranquillo… Sento anche che più cresci, più problemi hai. Per me, la chiave è dare priorità ai problemi che voglio risolvere con urgenza, e quando questi sono a posto, tutto migliora. Avremo sempre alti e bassi. A meno che non siano problemi di salute”. Infine, sul suo nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera, afferma: “Sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre. Sono molto romantica. Adoro essere innamorata, vedere le persone innamorate. Sono una fan dell’amore in generale”.