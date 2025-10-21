Icona app
Home » Gossip
Gossip

Fedez: “Durante il matrimonio con Chiara Ferragni ho frequentato figure insopportabili, dentro puzzavano tutti”

Immagine di copertina

Le rivelazioni del cantante contenute nel suo libro

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Fedez parla del matrimonio con Chiara Ferragni nel suo libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra. Non vi sono grandi rivelazioni ma più che altro una riflessione sulle differenza tra il cantante e l’influencer. “Le nostre differenze emergevano come iceberg pronte a far affondare la nave” si legge nel volume. E ancora: “Durante il matrimonio ho subito, per osmosi, le frequentazioni di mia moglie. Avevo accettato passivamente di stare a quel tipo di pensiero lì, di accettare l’architetto superfancy di Milano, quello della moda iperinserito e un’altra serie di figure insopportabili. Una confezione bellissima. Ma dentro, per me, puzzavano tutti. Preferisco frequentare uno che vedi subito quanto fa schifo, piuttosto che un pacchetto stupendo di cui però a poco a poco ti accorgi che puzza di marcio. Meglio chi si presenta per quello che è, piuttosto che per quello che dovrebbe essere”.

Il rapper, poi, parla della società della sua ex moglie: “L’azienda di mia moglie io la vedevo come il Rotary Club, e di conseguenza trattavo tutti come tratto gli snob. Ovvero peggio di come loro trattano gli altri. Trovavo tante cose patetiche. Oggi, se mi invitano a una cena parlo con la gente: sono una persona più o meno normale. All’epoca stavo tutto il tempo a fissare il cellulare. Non li guardavo nemmeno in faccia. Li trovavo insopportabilmente noiosi. Convintissimi in modo immotivato. Dopo sette anni di pettegolezzi del mondo della moda – chi va a letto con chi, il designer che viene licenziato… – alla fine davvero non ne potevo più”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
