Ultimo aggiornamento ore 17:33
Gossip

Il Pandoro-gate lo pagano i dipendenti di Chiara Ferragni: “Tre su quattro sono stati mandati via”

La società dell'influencer ha effettuato una riduzione complessiva del 78%

di Niccolò Di Francesco
A pagare gli effetti del Pandoro-gate sono stati i dipendenti di Chiara Ferragni, o meglio gli ex dipendenti dal momento che tre su quattro sono stati mandati via: a rivelarlo è Open che ha reso noto il contenuto nel fascicolo dei conti aggiornati depositato in camera di commercio. “L’amministratore chiamato a tamponare le perdite societarie, Claudio Calabi, spiega come ha usato le forbici per contenere le spese visto che il fatturato si è disintegrato e cita la ‘riduzione del personale dipendente, attualmente composto da n. 6 dipendenti'” si legge nell’articolo. Calabi, quindi, avrebbe operato quello che viene definito un “taglio draconiano” con una riduzione complessiva del 78% degli organici della società. “È dunque soprattutto il personale di Fenice ad avere pagato lo scandalo della beneficenza fittizia” si legge ancora.

Per quanto riguarda i conti di Fenice, invece, i ricavi sono crollati da 12,55 a 1,759 milioni di euro e “il risultato è stato ancora una volta negativo per 3,379 milioni di euro. Anche le disponibilità liquide sono scese da 1,9 milioni di euro ad appena 3.929 euro. A fondi rischi ed oneri sono stati accantonati 4,92 milioni di euro” scrive ancora Open. La situazione rischia di non migliorare nel 2025 con lo stesso Calabi che scrive: “La ripresa dell’attività commerciale dipenderà in modo significativo dall’esito delle vicende giudiziarie descritte in precedenza. Sarà fondamentale monitorare l’evoluzione delle stesse e valutare l’impatto che avranno sulla redditività aziendale, tenuto presente che le politiche adottate mirano al contenimento della perdita economica per il 2025”. Intanto, lo stesso manager, a quanto si apprende dopo non aver ricevuto alcun compenso, da gennaio 2025 percepirà un compenso annuo lordo pari a euro 220mila euro. Il via libera è arrivato da Chiara Ferragni, che detiene il 99,08% delle quote della società.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
