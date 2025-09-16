Icona app
Home » Gossip
Gossip

Rocío Muñoz Morales parla del suo momento difficile: “Solo io so quello che provo dentro. Non ho nulla da nascondere” | VIDEO

Immagine di copertina

L'attrice e conduttrice torna a parlare della rottura con Raoul Bova

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Ospite de La Vita in Diretta in occasione della prima puntata di Freeze, nuovo programma in onda su Rai 2 dal 16 settembre condotto per l’appunto dall’attrice e modella e da Nicola Savino, Rocío Muñoz Morales è tornata a parlare della rottura con Raoul Bova e del momento complicato che sta vivendo. “Non possiamo fare finta di nulla, è un momento particolare nell’esistenza tua e di Raoul. Non posso non chiederti di questo” ha affermato il conduttore del programma Alberto Matano. E l’attrice e conduttrice non si è tirata indietro: “Mah guarda, sto bene. Sicuramente so solo io quello che provo dentro e voglio che rimanga così. Ho la possibilità di avere persone intorno che mi amano, tu ne fai parte”. Rocío, poi, ha ribadito che la sua priorità è quella di proteggere le figlie: “In questo momento difficile ho un unico pensiero, Alma e Luna, che si sono ritrovate insieme a me in un vortice che non ci appartiene”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Vita In Diretta (@vitaindiretta)

In occasione della conferenza stampa di presentazione del programma da lei condotto, l’attrice e modella aveva affermato: “Ho preso una scelta molto ponderata che è il silenzio, perché voglio tutelare le mie figlie. Voglio continuare su questa strada. Nella mia vita c’è sicuramente un momento difficile, non lo nego, ma posso anche dire che stanno succedendo cose bellissime. Per me il lavoro è vitamina, insieme alle mie figlie. Questo progetto, Rai e Fremantle è un grandissimo regalo che riempie il mio cuore, fare Freeze mi sta facendo bene”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca