Rocío Muñoz Morales sceglie di non rispondere all’ormai ex compagno Raoul Bova dopo l’intervista dell’attore a Verissimo. Durante la conferenza stampa di Freeze, nuovo programma in onda su Rai 2 dal 16 settembre condotto per l’appunto dall’attrice e modella e da Nicola Savino, la presentatrice spagnola ha dichiarato: “Ho preso una scelta molto ponderata che è il silenzio, perché voglio tutelare le mie figlie. Voglio continuare su questa strada. Nella mia vita c’è sicuramente un momento difficile, non lo nego, ma posso anche dire che stanno succedendo cose bellissime. Per me il lavoro è vitamina, insieme alle mie figlie. Questo progetto, Rai e Fremantle è un grandissimo regalo che riempie il mio cuore, fare Freeze mi sta facendo bene”.

Ospite di Verissimo, l’attore aveva dichiarato a proposito della vicenda riguardante gli audio rubati: “È stato un momento particolarmente intenso che ho dovuto elaborare. Non ho accettato delle minacce, mi sono rifiutato di cedere a un tentativo di estorsione. Credo nella giustizia e credo anche che chi tenta di estorcerti qualcosa non lo farà solo una volta. Il mio messaggio a chi vive una situazione del genere è non cedere perché è l’inizio della fine. Io ero talmente forte della mia verità che non temevo nessun tipo di rivalsa, non pensavo nemmeno che la notizia facesse questo grande clamore”. E sul suo rapporto con Rocío aveva affermato: “La nostra situazione la sappiamo io e Rocío. Ci sono dei momenti in cui uno decide di fare delle scelte e di non comunicarle, perché non è detto che se tu sei un personaggio pubblico devi dare il bollettino dei tuoi sentimenti. Come succede a un pugile sono andato KO ma mi rialzo”.