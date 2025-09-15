Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:49
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Cinema

Raoul Bova: “Ho rifiutato le minacce e un tentativo di estorsione. Vado in giro a testa alta”

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'attore parla per la prima volta in tv della vicenda che lo ha coinvolto

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Raoul Bova parla per la prima volta in tv della vicenda degli audio rubati e divulgati da Fabrizio Corona e della fine della relazione con Rocío Muñoz Morales. Ospite di Verissimo, l’attore ha dichiarato: “È stato un momento particolarmente intenso che ho dovuto elaborare. Non ho accettato delle minacce, mi sono rifiutato di cedere a un tentativo di estorsione“. E ancora: “Credo nella giustizia e credo anche che chi tenta di estorcerti qualcosa non lo farà solo una volta. Il mio messaggio a chi vive una situazione del genere è non cedere perché è l’inizio della fine. Io ero talmente forte della mia verità che non temevo nessun tipo di rivalsa, non pensavo nemmeno che la notizia facesse questo grande clamore”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

L’interprete, poi, parla delle minacce ricevute: “Mi diceva: ‘Perderai il lavoro, ti rovinerò la vita matrimoniale’, ma il mio rapporto di coppia aveva già da un po’ delle situazioni interne che stavamo gestendo con molta riservatezza”. Bova parla del momento difficile: “L’accanimento mediatico e sui social non si è fermato allo sberleffo e alla presa in giro – che ci potevano anche stare nel caso di un personaggio pubblico – ma è andato molto oltre. In questo accanimento ho visto grande violenza. Se ha fatto venire pensieri strani a me, cosa può suscitare in una ragazza? Lo specchio è il giudice più importante. Vado in giro a testa alta, nonostante la grande delusione e sofferenza”.

L’attore, poi, ha parlato del rapporto con Rocío Muñoz Morales: “La nostra situazione la sappiamo io e Rocío. Ci sono dei momenti in cui uno decide di fare delle scelte e di non comunicarle, perché non è detto che se tu sei un personaggio pubblico devi dare il bollettino dei tuoi sentimenti. Come succede a un pugile sono andato KO ma mi rialzo”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cinema / La moglie di Bruce Willis: “Sto preparando le nostre figlie alla morte del loro papà”
Cinema / Demi Moore parla di Bruce Willis: “È difficile vedere qualcuno che era così forte e determinato trasformarsi”
Cinema / Carlo Verdone e l'appello pro-Palestina: "Mi hanno messo in mezzo"
Ti potrebbe interessare
Cinema / La moglie di Bruce Willis: “Sto preparando le nostre figlie alla morte del loro papà”
Cinema / Demi Moore parla di Bruce Willis: “È difficile vedere qualcuno che era così forte e determinato trasformarsi”
Cinema / Carlo Verdone e l'appello pro-Palestina: "Mi hanno messo in mezzo"
Cinema / Selvaggia Lucarelli critica Emanuela Fanelli: "Non parla di Gaza per paura di perdere il lavoro"
Cinema / Jerry Calà: "I giovani di oggi? Più libidine per la vodka che per le ragazze"
Cinema / Raoul Bova diserta la premiazione: “Era già stato pagato, è stato scorretto”
Cinema / È morto l’attore Terence Stamp, il generale Zod nel Superman di Christopher Reeve
Cinema / Dario Argento ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria
Cinema / Eva Henger: "Mi ricordano tutti per i porno? È un limite degli altri, non mio"
Cinema / Compositore italiano denuncia “La La Land” per plagio: “Colonna sonora identica al mio brano”
Ricerca