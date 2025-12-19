Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales fotografati a Roma: “Notte d’amore a casa di lui”

Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales sono stati fotografati davanti al portone dell’abitazione del conduttore di Affari Tuoi. Le immagini sono state pubblicate da Diva e Donna, lo stesso settimanale che, alcuni giorni fa, aveva parlato di un amore segreto tra i due. L’attrice il presentatore sono stati fotografati nello stesso luogo ma non insieme e in momenti diversi. Secondo la ricostruzione del magazine, De Martino sarebbe entrato nella sua abitazione romana intorno alle 21.50 mentre Rocío Muñoz Morales ne sarebbe uscita circa quattro ore più tardi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

Non è la prima volta, però, che si parla dei due. A marzo, infatti, era stato il giornalista Gabriele Parpiglia a parlare di un avvicinamento tra Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino. Galeotto sarebbe stato il cambio d’agente da parte dell’attrice e conduttrice, avvenuto dopo la separazione da Raoul Bova, che si è affidata allo stesso manager che cura gli affari del presentatore di Affari Tuoi. Un altro giornalista, Alberto Dandolo, a luglio, sul magazine Oggi, aveva definito “molto affettuoso” il rapporto tra i due sostenendo che il conduttore fosse “intento a far sentire forte la sua presenza all’attrice con messaggi di sostegno e inviti ad aperitivi fuori porta. Per ora Rocío declina. Ma chissà in futuro”. Di recente, invece, il magazine Chi aveva raccontato di un possibile flirt di Rocío Munoz Morales con il managero romano Vittorio Chini.