Ultimo aggiornamento ore 10:21
Home » Gossip
Gossip

L’indiscrezione bomba su Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino: “Si amano in segreto”

Secondo "Diva e Donna" l'attrice e il conduttore sarebbero una coppia

di Niccolò Di Francesco
Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino sarebbero una coppia: l’indiscrezione bomba arriva dal settimanale Diva e Donna, secondo cui i due avrebbero una relazione segreta. “Clamoroso De Martino e l’ex di Bova si sono innamorati. Stefano e Rocío si amano in segreto” si legge nella copertina del magazine. Al momento si tratta, per l’appunto, solamente di indiscrezioni: né l’attrice né il conduttore hanno commentato il rumor. Non è la prima volta, però, che si parla dei due. A marzo, infatti, era stato il giornalista Gabriele Parpiglia a parlare di un avvicinamento tra Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino. Galeotto sarebbe stato il cambio d’agente da parte dell’attrice e conduttrice, avvenuto dopo la separazione da Raoul Bova, che si è affidata allo stesso manager che cura gli affari del presentatore di Affari Tuoi.

Un altro giornalista, Alberto Dandolo, a luglio, sul magazine Oggi, aveva definito “molto affettuoso” il rapporto tra i due sostenendo che il conduttore fosse “intento a far sentire forte la sua presenza all’attrice con messaggi di sostegno e inviti ad aperitivi fuori porta. Per ora Rocío declina. Ma chissà in futuro”. Di recente, invece, il magazine Chi aveva raccontato di un possibile flirt di Rocío Munoz Morales con il managero romano Vittorio Chini.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca