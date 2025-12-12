Icona app
Gossip

Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino sono una coppia? Il retroscena: "Non stanno insieme, lei l'ha detto a chi le vuole bene" | VIDEO

Credit: AGF

Il direttore di "Novella 2000" smentisce le indiscrezioni

di Niccolò Di Francesco
Impazza il gossip su Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino, i quali, però, non sarebbero una coppia come vorrebbero alcune indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi. Ad affermarlo è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. “No, non stiamo insieme. Smentiscono, questa storia non c’è” ha dichiarato il giornalista in un video pubblicato sui social. L’attrice, che non ha smentito i rumors, avrebbe preferito dire la verità alle persone a lei più vicine: “A dirlo è la stessa Rocio a chi le vuole bene, smentisce nella maniera più totale”. Tuttavia, il direttore di Novella 2000 lancia una suggestione: “Ricordo che in passato lei aveva anche smentito che, tra lei e Raoul Bova, fosse finita. E poi invece lui disse che era finita dopo più di un anno”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da LEdicola.it (@ledicola.it)

A lanciare l’indiscrezione bomba su una possibile liaison tra l’attrice e il conduttore era stato il settimanale Diva e Donna, secondo cui i due avrebbero una relazione segreta. “Clamoroso De Martino e l’ex di Bova si sono innamorati. Stefano e Rocío si amano in segreto” si legge nella copertina del magazine. Non è la prima volta, però, che si parla dei due. A marzo, infatti, era stato il giornalista Gabriele Parpiglia a parlare di un avvicinamento tra Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino. Galeotto sarebbe stato il cambio d’agente da parte dell’attrice e conduttrice, avvenuto dopo la separazione da Raoul Bova, che si è affidata allo stesso manager che cura gli affari del presentatore di Affari Tuoi.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca