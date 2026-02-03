Fedez di nuovo papà? L’indiscrezione: “Giulia Honegger è incinta di un maschietto”

Fedez sarebbe in procinto di diventare di nuovo papà con la fidanzata Giulia Honegger che sarebbe incinta di un maschietto: a lanciare l’indiscrezione è l’esperta di gossip Deinaira Marzano. Quest’ultima, infatti, ha scritto sui social che il cantante starebbe per accogliere nella sua vita “qualcosa di davvero speciale” per poi aggiungere: “Secondo alcune voci, la sua fidanzata sarebbe in dolce attesa”. C’è chi si spinge addirittura oltre: secondo DiLei, infatti, la fidanzata dell’interprete aspetterebbe un maschietto. Di una possibile gravidanza ne aveva già parlato il settimanale Oggi. In quell’occasione, però, la stessa Giulia Honegger aveva smentito secondo quanto riferito dal direttore del settimanale, Andrea Biavardi, che aveva aggiunto: “Manteniamola come un’indiscrezione, a meno che non ci sia una normale ritrosia nel comunicare la notizia per scaramanzia”.

La relazione tra il cantante e la stilista è stata ufficializzata dopo il divorzio di Fedez da Chiara Ferragni: il rapper, infatti, aveva ufficializzato la relazione lo scorso luglio pubblicando alcune foto sui social. Anche se i due erano già stati “pizzicati” dal settimanale Chi mentre si scambiavano effusioni in Sardegna. “Tante prima di lei hanno provato a capirlo, a portare avanti una relazione. Ma mai, a parte la Ferragni, a scontrarsi, a cercare di cambiarlo. Perché è Fedez il centro di gravità. Parte tutto da lui, ed è sempre lui a decidere quando voltare la pagina del suo libro” aveva scritto il magazine pubblicando gli scatti dei due. Originaria di Milano, Giulia Honegger lavora come stilista ed ha fondato anche un suo brand, Ayme.