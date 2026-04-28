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Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

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Salvo Sottile. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 28 aprile

Farwest è il programma di approfondimento e inchieste condotto Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 28 aprile 2026.

Anticipazioni

Il delitto di Garlasco in primo piano a “Farwest” con nuovi sviluppi e insinuazioni su una presunta regia, capace di influenzare in modo significativo sia i media, sia le scelte investigative della Procura di Pavia. Un approfondimento sarà dedicato a svelare la verità sugli audio al centro di un complotto.

Sul fronte giudiziario, aggiornamenti dopo l’incontro tra il Procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, e la Procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, con l’ipotesi di una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi. Resta aperta anche la domanda su Andrea Sempio: dopo un anno di indagini si arriverà al rinvio a giudizio?

A seguire, un’inchiesta sul giro di prostituzione di lusso a Milano rivolto a clienti vip, tra cui numerosi calciatori di serie A. Una testimonianza esclusiva svelerà i meccanismi dell’organizzazione e il suo funzionamento.

Il programma accende poi i riflettori su un’altra emergenza: l’abuso di gas esilarante tra i giovanissimi. Un fenomeno sempre più diffuso e ancora sottovalutato, ma con potenziali gravi conseguenze per la salute.

“Farwest” si sposta quindi a Roma, nel quartiere Parioli, per raccontare notti segnate da violenze tra bande di adolescenti. Tra accerchiamenti e paura, la difesa personale diventa una necessità quotidiana, mentre le famiglie chiedono maggiore sicurezza. Un fenomeno che nasce nelle piazze della movida e si amplifica sui social, dove la violenza rischia di trasformarsi in modello.

Uno sguardo anche all’estero, con un reportage dal Pakistan per raccontare come la capitale stia vivendo una fase delicata: quartieri blindati, uffici, scuole e negozi chiusi, e il tentativo della popolazione di ritrovare una parvenza di normalità tra caffè e mercati. Sullo sfondo, la rabbia diffusa e lo scetticismo sui negoziati in corso.

Infine, il misterioso caso della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenuta durante le festività natalizie. Le analisi hanno confermato l’avvelenamento da ricina, una sostanza altamente letale e priva di antidoto. Un giallo ancora senza colpevoli, fitto di interrogativi.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda stasera, martedì 28 aprile 2026, su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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