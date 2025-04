Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 9 aprile 2025

Questa sera, mercoledì 9 aprile 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 9 aprile 2025.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Un reportage da Destra Volturno, quartiere di Castel Volturno, per analizzare le dinamiche nella roccaforte di una banda di ladri che organizzava rapine in giro per l’Italia, sarà al centro dell’appuntamento di oggi. Nel corso della serata, spazio a un’inchiesta sul fenomeno degli incel – cioè uomini che non hanno relazioni affettive e sessuali perché si sentono discriminati e rifiutati dalle donne, che incolpano di privarli di quello che reputano un loro diritto – per approfondire questa sottocultura misogina che sembra essere largamente diffusa sui social. Inoltre, verrà affrontato il caso di alcuni preti che sembrerebbero utilizzare delle piattaforme web per effettuare colloqui spirituali e confessioni a pagamento, nonostante questo sia vietato dal diritto canonico. E ancora, dopo l’iscrizione di sette medici nel registro degli indagati, tutti gli aggiornamenti sulla vicenda di Cristina Pagliarulo, la 41enne deceduta il 6 marzo scorso dopo 24 ore di attesa su una barella al pronto soccorso dell’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Infine, le ultime sui ladri di case.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – mercoledì 9 aprile 2025 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.