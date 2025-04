Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 9 aprile 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 9 aprile 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Parte dall’inchiesta su Andrea, il giovane studente di informatica trovato morto in un B&B a Perugia, il nuovo appuntamento con Federica Sciarelli. Dopo Chef che ha cambiato nome, in trasmissione viene mostrato un altro personaggio misterioso che dopo un mese dalla morte dello studente di Lanciano scrive in rete: “Cerco gruppi dove posso piazzare ossicodone in grandi quantità”. È emergenza: come è possibile che questo farmaco in rete sia ancora venduto, lo stesso farmaco che ha ucciso Andrea? Parla una mamma che ha perso il figlio, morto dopo aver assunto gli stessi farmaci: se li era procurati con delle ricette false.

Obiettivo, inoltre, sul caso di Paolo, del quale, dopo 23 giorni, non c’è ancora nessuna traccia. La sua bicicletta e il suo cappellino sono stati ritrovati lungo il fiume a Turbigo, a quasi 30 chilometri da casa. Ma se quel giorno, come aveva comunicato al lavoro, stava male come ha fatto a pedalare così a lungo? E per andare dove? Secondo le sorelle, Paolo non conosceva affatto quella zona e qualcuno forse ha indossato il cappellino e ha finto di essere lui.

E poi il caso di Pierina Paganelli: secondo il perito della Procura nei momenti dell’omicidio si sentirebbero sia una voce maschile sia una voce femminile e sarebbero compatibili con Louis Dassilva e con Manuela Bianchi. Ma per la difesa di Dassilva non è possibile identificare quelle voci, e così per i consulenti di Manuela. Chi c’era dunque quando Pierina è stata uccisa?

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 9 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.