Mare Fuori 5: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 9 aprile 2025

Questa sera, 9 aprile 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Mare Fuori 5, la quinta stagione della popolare serie ambientata in un carcere minorile, che torna con nuove storie e personaggi. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni (trama)

Mentre Lino prova a scoprire la verità su Angelo, si scontra con la sorella del ragazzo, Irene. Carmela tiene a bada a stento l’insistenza di Teresa, mentre porta avanti gli affari per conto dei Ricci. Micciarella invece prova a inseguire il nuovo obiettivo, ma un incubo torna a tormentarlo. A rischiare di essere spezzato è anche il progetto di Cardio, che si trova coinvolto in una spirale di violenza scatenata da Samuele e Federico. Teresa e Carmela stanno avendo finalmente un confronto sincero, quando vengono interrotte in maniera improvvisa e inaspettata.

Nel secondo episodio della serata è ormai evidente a tutti la pericolosità dei nordici, che Cardio ha pagato in prima persona. Nonostante siano chiusi in isolamento, i due riescono ad esercitare comunque la loro influenza. Nel frattempo, una ragazza misteriosa si aggira per i vicoli di Napoli. Apparentemente è una sconosciuta, ma si rivela invece essere legata a qualcuno che conosciamo o credevamo di conoscere molto bene. Rosa affronta un momento doloroso e una verità che la riguarda riemerge, nonostante qualcuno abbia provato a seppellirla per sempre.

Mare Fuori 5: il cast

Tante le novità nel cast di questa quinta stagione, a cominciare dal regista. Ludovico Di Martino sostituisce infatti Ivan Silvestrini. Tra gli attori, ci sono gradite conferme, alcuni addii e diverse new entry. Tra le conferme Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Giovanna Sannino, Vincenzo Ferrera, solo per citarne alcuni. Non ci saranno, invece, alcuni degli interpreti più amati come Massimiliano Caiazzo (Carmine), Matteo Paolillo (Edoardo), Clara Soccini (Crazy J) e Kyshan Wilson (Kubra). Perr quanto riguarda le new entry fanno il loro ingresso in Mare Fuori 5 diverse giovani promesse: Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, nei panni dei criminali arrivati dal Nord; Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, amiche inseparabili e partner in crime; Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che daranno voce a due delle diverse anime di Napoli, quella della strada e quella dei quartieri più benestanti, i quartieri dei “chiattilli”.