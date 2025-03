Mare Fuori 5: trama, cast, quante puntate, attori, novità, personaggi, episodi, streaming, Rai 2, Rai Play

Mare Fuori 5 è l’attesissima quinta stagione della serie Rai di grande successo. Una nuova stagione ricca di colpi di scena, che mette di nuovo al centro l’aspetto crime rispetto a quello romantico. L’IPM (Istituto penitenziario per i Minorenni) di Napoli accoglierà nuovi ragazzi che arrivano anche da fuori Campania. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Teresa, incinta del papà Edoardo, dovrà fronteggiare la sua assenza (che è ancora sepolta, letteralmente, da un fitto mistero) mentre Carmela si ritrova a ripartire con una nuova vita gestendo il patrimonio dei Ricci. Il rapporto tra Cardio e Alina è sempre più forte. Dobermann trova nella nuova arrivata Sonia, vittima di bullismo fin dalla tenerissima età, una nuova alleata.

Pino, maturato rispetto alle prime stagioni, diventerà sempre di più il volto rassicurante dell’IPM, grazie alla fiducia accordatagli dallo staff rafforzata dalla sua passione smodata per i cani. Faremo la conoscenza di Federico e Samuele, due ragazzi del Nord, e poi Simone, tutti con un approccio che si farà notare, così come le agguerrite Marta e Sonia. Mentre si evolvono le vicende turbolente della famiglia Ricci finite in tragedia, scopriremo nuovi protagonisti e equilibri in una situazione sempre più tesa, tensioni che porteranno Mimmo in estrema difficoltà.

Mare Fuori 5: il cast

Tante le novità nel cast di questa quinta stagione, a cominciare dal regista. Ludovico Di Martino sostituisce infatti Ivan Silvestrini. Tra gli attori, ci sono gradite conferme, alcuni addii e diverse new entry. Tra le conferme Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Giovanna Sannino, Vincenzo Ferrera, solo per citarne alcuni. Non ci saranno, invece, alcuni degli interpreti più amati come Massimiliano Caiazzo (Carmine), Matteo Paolillo (Edoardo), Clara Soccini (Crazy J) e Kyshan Wilson (Kubra). Perr quanto riguarda le new entry fanno il loro ingresso in Mare Fuori 5 diverse giovani promesse: Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, nei panni dei criminali arrivati dal Nord; Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, amiche inseparabili e partner in crime; Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che daranno voce a due delle diverse anime di Napoli, quella della strada e quella dei quartieri più benestanti, i quartieri dei “chiattilli”.

Location

Dove è stata girata Mare Fuori 5? L’Istituto di Pena Minorile di Napoli è al centro anche della quinta stagione di Mare Fuori. Le scene girate nell’edificio con vista sul Golfo della città – che si ispira al vero carcere per minori della città, posto sull’isolotto di Nisida – sono state girate negli spazi della base navale della Marina Militare di Napoli, presso il Molo San Vincenzo, vicino al Molo Beverello del porto di Napoli, in via Acton.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Mare Fuori 5? In tutto sono previsti 12 episodi, con la messa in onda ogni mercoledì in prima visione su Rai 2 alle ore 21.20 a partire dal 26 marzo 2025. Inoltre i primi sei episodi sono già visibili su Rai Play dal 12 marzo. Per ogni serata su Rai 2 vengono trasmessi due episodi, per un totale quindi di sei puntate. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 26 marzo 2025

Seconda puntata: 2 aprile 2025

Terza puntata: 9 aprile 2025

Quarta puntata: 16 aprile 2025

Quinta puntata: 23 aprile 2025

Sesta puntata: 30 aprile 2025

Streaming e tv

Dove vedere Mare Fuori 5 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima visione dal 26 marzo 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play, con i primi episodi disponibili dal 12 marzo.