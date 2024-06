Bardot: il cast (attori e personaggi) della serie su Canale 5

Qual è il cast di Bardot, la nuova serie in onda su Canale 5 in tre puntate dal 17 giugno 2024 alle ore 21.25? Si tratta di una fiction francese basata sulla vita della grande Brigitte Bardot. A interpretare la star è Julia De Nunez, giovane attrice francese dalla somiglianza incredibile con la diva. Nel cast di Bardot troviamo anche Victor Belmondo nel ruolo di Roger Vadim, Géraldine Pailhas e Hyppolyte Girardot nei ruoli della madre e del padre di Brigitte, Yvan Attal, Anne Le Ny e Louis-Do De Lencquesain. A interpretare la Bardot da piccola è Valentine Bourgeois. La miniserie in onda su Canale 5 è creata, diretta e scritta da Danièle Thompson e dal figlio Christopher. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Julia de Nunez: Brigitte Bardot Valentine Bourgeois: Brigitte Bardot da piccola

Victor Belmondo: Roger Vadim

Jules Benchetrit: Sami Frey

Géraldine Pailhas: Anne-Marie “Toty” Mucel

Hippolyte Girardot: Louis “Pilou” Bardot

Lou Gable: Mijanou Bardot Romane Lavrard Vancraeynest: Mijanou Bardot da piccola Gaïa Muguet Notter: Mijanou Bardot da giovane

Bernard Murat: Léon “Le Boum” Mucel

Yvan Attal: Raoul Lévy

Anne Le Ny: Olga Horstig

Louis-Do de Lencquesaing: Henri-Georges Clouzot

Oscar Lesage: Jacques Charrier

Noham Edje: Jean-Louis Trintignant

Fabian Wolfrom: Sacha Distel

Mikaël Mittelstadt: Gilbert Bécaud

Personaggi secondari

Christine Gouze-Renal, interpretata da Laure Marsac.

Regista Marc Allégret, interpretato da Charles Clément.

Christian Marquand, interpretato da César Chouraqui.

Pierre Lazareff, interpretato da Laurent Stocker.

Enzo, interpretato da Giuseppe Maggio.

Jean Cau, interpretato da Nicolas Beaucaire.

Lucienne Lévy, interpretata da Florence Muller.

Stéphane Audran, interpretata da Ludmilla Makowski. È la moglie di Jean-Louis Trintignant.

Monique Bécaud, interpretata da Natalia Pujszo.

Hélène Lazareff, interpretata da Crystal Shepherd-Cross.

Véra Clouzot, interpretata da Caroline Gay.

Personaggi ricorrenti

Georges Cravenne, interpretato da Xavier Lemaître.

Peggy, interpretata da Valentina Romani. È la sostituta di Brigitte.

Alain Carré, interpretata da Jean Franco. È il segretario privato e autista di Brigitte.

Simone, interpretata da Lucy Loste Berset.

Odette, interpretata da Anna Mihalcea.

Colonnello Joseph Charrier, interpretato da Jean-Paul Bordes.

Évelyne, interpretata da Juliette Allain.

Suzanne, interpretata da Quitterie Majorel.

Dottor Marineau (puntata 3), interpretato da Daniel-Jean Colloredo.

Mouissa (puntata 5), interpretata da Julie Arnold. È la tata di Jacques e Brigitte.

Location

La serie è stata girata in Francia. Oltre che a Parigi, Bardot è stata girata molto in Costa Azzurra. Tra le location anche Saint-Tropez, Ramatuelle, La Garde-Freinet e Brégançon.