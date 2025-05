Gerri: il cast (attori e personaggi) della serie su Rai 1

Gerri è la nuova serie in onda in prima visione su Rai 1 dal 5 maggio 2025 alle ore 21.30 per quattro puntate. Una nuova appassionante storia con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani, tratta dai romanzi di Giorgia Lepore (Edizioni E/O), diretta da Giuseppe Bonito. Vediamo insieme il cast della fiction.

Nel cast troviamo grandi attori come Giulio Beranek nel ruolo dell’ispettore Gerri Esposito e Valentina Romani nel ruolo della viceispettrice Lea Coen. A fianco dei due protagonisti ci sono: Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Lorenzo Adorni, Lorenzo Aloi, Cristina Pellegrino, Tony Laudadio, Cristina Cappelli, Carlotta Natoli e Massimo Wertmüller. La serie è è scritta da Sofia Assirelli e Donatella Diamanti ed è prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con Rai Fiction, in collaborazione con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il supporto di Regione Puglia, Fondazione Apulia Film Commission e PugliaPromozione. La serie è stata interamente girata in Puglia.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Gerri, ma dove vederla in diretta tv e streaming? Appuntamento ogni lunedì dal 5 maggio 2025 alle ore 21.30 in onda su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.