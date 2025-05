Gerri: la nuova serie in onda su Rai 1. Trama, cast, attori, location, quante puntate, streaming

Gerri è la nuova serie in onda in prima serata su Rai 1 dal 5 maggio 2025 alle ore 21.30. Una nuova appassionante storia con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani, tratta dai romanzi di Giorgia Lepore (Edizioni E/O), diretta da Giuseppe Bonito. Non solo indagini ma anche molta introspezione per il nostro Gregorio Esposito, detto Gerri (Giulio Beranek), ispettore affascinante dall’animo inquieto con un passato doloroso. Al suo fianco un’eccezionale viceispettrice Lea Coen (Valentina Romani) che sembra non subire per nulla il fascino di Esposito. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Trama

Trentacinque anni, occhi profondi e aria sfuggente, Gregorio Esposito, detto Gerri è un ispettore di origine rom che risolve casi sotto il sole della Puglia. Gerri esercita un grande fascino sulle donne, ma non riesce a legarsi a nessuna. Forse anche per questo, quando si occupa delle indagini e di casi particolarmente delicati che coinvolgono minori e persone fragili, lo fa sempre gettandovisi a capofitto. Finisce così puntualmente per scatenare le ire del capo della Mobile, Santeramo (Massimo Wertmüller), e le invidie del collega Calandrini (Lorenzo Adorni). In Questura, però, c’è anche chi fa il tifo per lui: uno su tutti, Alfredo Marinetti (Fabrizio Ferracane), suo diretto superiore, che ormai lo considera come un figlio e lo invita ogni domenica a pranzo a casa sua, insieme alla moglie Claudia (Roberta Caronia). La viceispettrice Lea Coen (Valentina Romani), romana da poco trasferitasi in terra pugliese, sembra invece essere l’unica donna a non voler avere nulla a che fare con Esposito. Nella vita di Gerri il passato continua a essere un vuoto che lui non intende riempire, finché Marinetti, sempre più preoccupato, decide di indagare di nascosto sulle sue origini, a partire dall’infanzia trascorsa in una casa-famiglia.

Gerri: il cast

Nel cast troviamo grandi attori come Giulio Beranek nel ruolo dell’ispettore Gerri Esposito e Valentina Romani nel ruolo della viceispettrice Lea Coen. A fianco dei due protagonisti ci sono: Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Lorenzo Adorni, Lorenzo Aloi, Cristina Pellegrino, Tony Laudadio, Cristina Cappelli, Carlotta Natoli e Massimo Wertmüller. La serie è è scritta da Sofia Assirelli e Donatella Diamanti ed è prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con Rai Fiction, in collaborazione con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il supporto di Regione Puglia, Fondazione Apulia Film Commission e PugliaPromozione. La serie è stata interamente girata in Puglia.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per la serie Gerri? In tutto vanno in onda quattro puntate, ognuna della durata di circa 120 minuti. Rai 1 ne manderà in onda una ogni lunedì (alle ore 21.30) a partire dal 5 maggio e fino al 26 maggio, data del finale della prima stagione. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: lunedì 5 maggio 2025

seconda puntata: lunedì 12 maggio 2025

terza puntata: lunedì 19 maggio 2025

quarta puntata: lunedì 26 maggio 2025

Streaming e tv

Dove vedere Gerri in diretta tv e streaming? Appuntamento ogni lunedì dal 5 maggio 2025 alle ore 21.30 in onda su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.