Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 15 aprile

Questa sera, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 15 aprile.

Anticipazioni

Tra gli ospiti in studio: i cantanti LDA e Aka 7even. Tra i servizi in onda: le immagini di Filippo Roma preso per i capelli durante un confronto con Mario Adinolfi hanno fatto il giro dei media. Adinolfi sostiene che il programma racconti falsità, utilizzi figuranti nei servizi e che l’inviato sia un pregiudicato. Nel servizio, la risposta alle numerose accuse.

Un’esclusiva sul cosiddetto “angelo della morte” di Forlì: nel servizio di Roberta Rei l’intervista a Luca Spada, il soccorritore della Croce Rossa di 27 anni arrestato nei giorni scorsi. Fino a un mese fa, l’uomo risultava solamente indagato per la morte sospetta di otto anziani, deceduti a breve distanza dal trasporto in ambulanza durante i suoi turni di servizio.

Gli otto decessi, avvenuti nell’arco di pochi mesi nel 2025, avevano sollevato forti dubbi tra gli stessi colleghi di Spada, le cui segnalazioni hanno dato il via all’inchiesta. Oltre all’indagato, l’inviata ha raccolto la testimonianza della collega della Croce Rossa che, per prima, ha denunciato le anomalie facendo scattare le indagini.

Nel servizio di Luca Sgarbi, l’intervista a Gabriele Gravina, alla sua prima apparizione televisiva dopo la conferenza stampa successiva all’eliminazione dell’Italia alle qualificazioni per i Mondiali 2026. Gli Azzurri sconfitti ai calci di rigore contro la Bosnia, sono di fatto fuori dalla competizione per la terza edizione consecutiva. L’inviato incalza l’ex presidente della FIGC sui temi legati al momento delicato che attraversa la Nazionale, a partire dalla mancanza di talento emersa. Una criticità già raccontata da Le Iene un anno fa, con un focus su un sistema in cui, secondo quanto denunciato dalla trasmissione, chi paga può andare avanti anche senza talento.

Continua l’approfondimento di Veronica Ruggeri nel cuore del lato oscuro del web: l’inviata è riuscita a parlare con Zorg, figura chiave e presunto leader dell’Alpha Team, il misterioso collettivo di hacker che sta facendo tremare i sistemi di sicurezza informatica. Nel corso della puntata anche un’intervista doppia a Rocco Casalino, ex portavoce del governo di Giuseppe Conte, e al suo compagno Alejandro Martinez.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.