Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 15 aprile 2026

Questa sera, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, un’ampia analisi della situazione politica nazionale e internazionale: dal rischio energetico a causa del blocco dello stretto di Hormuz, alle elezioni in Ungheria che hanno sancito la fine dell’era Orban, fino al botta e risposta tra il presidente americano Donald Trump e Papa Leone XIV. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Tra gli ospiti anche: Fausto Bertinotti, Lucia Annunziata, Angelo Bonelli, Giovanni Donzelli e Carlo Calenda.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.