Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:49
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 15 aprile 2026

Questa sera, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, un’ampia analisi della situazione politica nazionale e internazionale: dal rischio energetico a causa del blocco dello stretto di Hormuz, alle elezioni in Ungheria che hanno sancito la fine dell’era Orban, fino al botta e risposta tra il presidente americano Donald Trump e Papa Leone XIV. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Tra gli ospiti anche: Fausto Bertinotti, Lucia Annunziata, Angelo Bonelli, Giovanni Donzelli e Carlo Calenda.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Stasera tutto è possibile 2026: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi, 15 aprile
TV / Sister Act: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 15 aprile
Ti potrebbe interessare
TV / Stasera tutto è possibile 2026: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi, 15 aprile
TV / Sister Act: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 15 aprile
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 15 aprile 2026
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 15 aprile 2026 su Rai 3
TV / Stasera tutto è possibile 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata
TV / Ascolti tv martedì 14 aprile: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedì
TV / Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 14 aprile
TV / Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 14 aprile
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 14 aprile 2026 su La7
Ricerca