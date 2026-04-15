Ascolti tv martedì 14 aprile: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedì

Su Rai1 Cinque Minuti registra 4.392.000 spettatori (21.7%) e Affari Tuoi arriva a 4.779.000 spettatori (22.1%) dalle 20:49 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.845.000 – 18.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.987.000 spettatori pari al 23.1% dalle 20:52 alle 21:55. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 707.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.033.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.141.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.458.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.215.000 spettatori e il 5.9% nella prima parte e 1.069.000 spettatori e il 4.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.224.000 spettatori (10.4%).