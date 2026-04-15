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Ascolti tv martedì 14 aprile: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedì
Ascolti tv martedì 14 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 14 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 Belve. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 14 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv martedì 14 aprile 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Il Commissario Montalbano interessa 2.811.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.809.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Belve intrattiene 1.280.000 spettatori pari all’8.6%. Su Italia1 Le Iene presentano: La Cura incolla davanti al video .000 spettatori con il %. Su Rai3 FarWest segna 487.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 546.000 spettatori (4.2%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.810.000 spettatori e l’11.1%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 441.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 600.000 spettatori con il 3.5%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti registra 4.392.000 spettatori (21.7%) e Affari Tuoi arriva a 4.779.000 spettatori (22.1%) dalle 20:49 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.845.000 – 18.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.987.000 spettatori pari al 23.1% dalle 20:52 alle 21:55. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 707.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.033.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.141.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.458.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.215.000 spettatori e il 5.9% nella prima parte e 1.069.000 spettatori e il 4.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.224.000 spettatori (10.4%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.932.000 spettatori pari al 23.5%, mentre L’Eredità coinvolge 4.450.000 spettatori pari al 28.1%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.635.000 spettatori (14.9%), mentre Avanti un Altro convince 2.412.000 spettatori (16.8%). Su Rai2 il calcio con le Qualificazioni ai Mondiali 2027 Femminili – Italia-Serbia conquista 433.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (394.000 – 3.3%), Studio Aperto Mag sigla 323.000 spettatori (2.4%), mentre Hawaii Five-0 segna 609.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.283.000 spettatori (14%). A seguire Blob segna 1.061.000 spettatori (5.9%) e Kong – Con la Testa tra le Nuovole sigla 899.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.108.000 spettatori (7.1%), mentre La Promessa intrattiene 979.000 spettatori (5.4%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.