Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset, adesso è ufficiale: “Affronto questa sfida con entusiasmo”

Adesso è ufficiale: Milo Infante lascia la Rai per passare a Mediaset. La notizia, che era stata anticipata da Davide Maggio, è stata ufficializzata da Mediaset con una nota in cui si specifica che il giornalista “il giornalista avrà inoltre un ruolo di vertice nell’area dell’informazione del Gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell’offerta news di Mediaset”. Nella nota, Milo Infante sottolinea: “Mediaset per me è un punto di arrivo. Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l’opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee”.

Milo Infante approda a Mediaset: «Per me è un punto di arrivo». pic.twitter.com/cr0N0EvOcJ — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) June 10, 2026

Secondo alcune indiscrezioni raccolte dall’Adnkronos, per il conduttore ci sarebbe una prima serata d’approfondimento, forse anche su Canale 5. Al momento, però, non vi sono certezze. Bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti per capire l’esatta collocazione del nuovo programma condotto dal giornalista. Secondo quanto scritto da Giuseppe Candela, comunque, il presentatore non sarà alla guida né di Quarto Grado né di Dentro la Notizia che continueranno a essere condotti da Gianluigi Nuzzi.