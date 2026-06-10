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Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro: tutto quello che c’è da sapere

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro: anticipazioni e streaming

Questa sera, mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro, documentario diretto da Giovanni Filippetto con Marco Bocci, Javier Leoni e Dino Zoff. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Un tredicenne sogna di fare il portiere nelle giovanili, ma si sente troppo basso e insicuro, tanto da voler mollare dopo una cocente sconfitta. Per aiutarlo a non arrendersi, il suo allenatore gli propone un percorso di scoperta incentrato sulla figura del mitico Dino Zoff: un viaggio esemplare fatto di determinazione, disciplina e coerenza. Grazie al connubio tra filmati di repertorio e interviste, l’opera ripercorre le tappe umane e professionali del celebre portiere Dino Zoff. Il racconto spazia dai primi passi nel calcio professionistico, segnati da non poche difficoltà, fino ai grandi successi con la maglia della Juventus, includendo la vittoria agli Europei del 1968 e lo storico trionfo ai Mondiali del 1982.

Streaming e tv

Dove vedere Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera, mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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