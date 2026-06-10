Ascolti tv martedì 9 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 9 giugno2026? Su Rai 1 è andato in onda Il matrimonio del mio migliore amico. Su Rai 2 Storie al bivio. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena. Su Rete 4 È sempre Cartabianca. Su Canale 5 Un nuovo inizio. Su La7 Dimartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 9 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.