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Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

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di Anton Filippo Ferrari
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Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 10 giugno 2026

Questa sera, mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un commento politico di Walter Veltroni sarà al centro dell’ultimo appuntamento stagionale con “Realpolitik”. Nel corso della serata, un confronto sulla stretta attualità tra Alessandro Sallusti e Gianrico Carofiglio e una pagina sugli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Infine, un’analisi delle chiacchierate nozze tra Dua Lipa e Callum Turner a Palermo. Come di consueto, il punto di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Tra gli ospiti anche: Angelo Bonelli, Galeazzo Bignami e Veronica Gentili.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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