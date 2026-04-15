Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata

Questa sera, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Kaya decide di accettare la proposta di Nadir e allearsi con lui contro Halit. Dal canto suo, Halit viene in possesso di una foto compromettente del suo nemico e crede di averlo in pugno. Tuttavia, Nadir ricatta Yildiz e la obbliga a rubare la foto al marito. Lei esegue gli ordini e porta a Nadir la foto e il cellulare di Halit, ma non prima di aver salvato la foto compromettente sul suo cellulare.

Dopo aver visto Halit uscire furioso da casa sua, Kaya chiede spiegazioni a Ender, la quale gli rivela di essere stata accusata di furto da Halit. Poco dopo, Kaya le comunica la sua decisione professionale: ha accettato di diventare l’avvocato di Nadir. Quando Ender scopre che il furto ai danni di Halit è stato orchestrato da Nadir, intuisce immediatamente il coinvolgimento di Yildiz e decide di affrontarla. Yildiz nega l’accusa, ma capisce che Ender ha scoperto tutto. Nel frattempo, Erim chiede ad Halit di dedicare più tempo alla famiglia, mentre Caner e Akin programmano un nuovo video per il canale web. Nadir convince Yigit ad andare in un casinò, mentendo sulla proprietà del locale e cercando di spingerlo al gioco d’azzardo. Yigit, però, sospetta che il locale appartenga proprio a Nadir e ne parla con Ender.

Ender, sempre più collaborativa nei confronti di Sahika, le rivela che Nadir gestisce un casinò clandestino. Nel frattempo, convoca Caner e gli affida il compito di creare un invito digitale da inviare a Ytildiz per attirarla all’evento di beneficenza di una finta associazione, “Mare Affollato”. Yildiz, tutta contenta, decide di andarci e si fa accompagnare da una riluttante Zehra. Giunte sul posto, le due donne si ritrovano coinvolte in una retata della polizia, organizzata da Sahika e Halit. Metin, piuttosto imbarazzato, comunica ad Halit che Kaya è diventato l’avvocato di Nadir. Kaya va a trovare Halit in ufficio e tra i due si consuma un acceso confronto. Yigit è depresso per la situazione con Lila e sua madre Ender chiede a Caner di stare vicino al nipote per distrarlo e dargli dei consigli.

Streaming e tv

Dove vedere Forbidden Fruit in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – mercoledì 15 aprile 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.