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Stasera tutto è possibile 2026: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi, 15 aprile

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Stasera tutto è possibile 2026: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi, 15 aprile

Questa sera, mercoledì 15 aprile 2026, va in onda la settima puntata di Stasera tutto è possibile 2026, la nuova edizione dello show condotto da Stefano De Martino. Nel cast ritroviamo tutti gli ospiti che hanno reso cult il programma. Confermatissimi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni delle grandi donne della tv. Ecco le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni: cast, ospiti e giochi di oggi

Ogni settimana a Stasera tutto è possibile arriveranno vecchi e nuovi amici: comici, attori, personaggi dello spettacolo, pronti a mettersi gioco con le varie prove che non prevedono né vincitori né vinti, ma solo tante risate. Sette le puntate in programma, ognuna con un tema diverso. Ospiti di questo sesto appuntamento: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Angelo Pintus, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli. Non mancheranno, poi, le imitazioni iconiche di Vincenzo De Lucia eClaudio Lauretta nei panni, rispettivamente, di Maria De Filippi e Gerry Scotti.

Immancabile, tra i giochi, l’icona del programma: La Stanza inclinata, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi che mette alla prova improvvisazione ed equilibrio. Confermati anche i grandi “classici”, come Rubagallina, Segui il labiale e Rumori di mimo. E ci saranno, naturalmente, alcune novità e sorprese. Presenti, anche in questa nuova edizione, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.

Streaming e tv

Dove vedere Stasera tutto è possibile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda ogni mercoledì alle ore 21,20 (subito dopo Affari tuoi su Rai 1) su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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